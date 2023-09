YouGov: Erfahrungen und Bewertungen – ist das Unternehmen seriös?

YouGov ist ein Marktforschungsunternehmen, das Online-Umfragen und Datenanalysen macht. Aber ist das Unternehmen seriös?

YouGov nutzt unterschiedliche Methoden, um Daten zu sammeln, zum Beispiel Online-Umfragen und Soziale Medien-Analysen. Die gesammelten Daten werden anschließend verwendet, um Eindrücke und Meinungen der Öffentlichkeit zu Produkten, Marken, Verbraucherverhalten, sozialen Trends und auch zu politischen Angelegenheiten zu gewinnen. Über YouGov könnt ihr Geld verdienen, indem ihr an Online-Umfragen teilnehmt. Wir klären nun, ob die Seite wirklich seriös ist.



Ist YouGov seriös oder nicht?

YouGov wurde bereits 2000 in London gegründet und ist international tätig. Die Tochterunternehmen haben unter anderem einen Sitz in Köln, San Francisco, New York und Luzern. Das Unternehmen arbeitet mit Regierungen, Unternehmen, Medienorganisationen und anderen Institutionen zusammen, um ihnen bei der Entscheidungsfindung und der Entwicklung von Strategien zu helfen. Alleine die Wahl der kooperierenden Unternehmen zeugt von Seriosität.

Auch die Trustpilot-Verifizierung und das stimmige Impressum der Homepage des Unternehmens lassen nur eine Antwort zu: Ja, YouGov ist ein seriöses Unternehmen!

Kundenbewertungen: Das sind die Erfahrungen mit YouGov

Schauen wir uns noch die Erfahrungen auf einer Bewertungsplattform an. Auf Trustpilot ist das Unternehmen verifiziert und wird mit 4,5 von 5 Sternen als „Hervorragend“ bewertet. Das positive Feedback liegt bei 86 % und teilt sich auf in 69 % Fünf-Sterne-Bewertungen und 17 % Vier-Sterne-Bewertungen. Bei den positiven Erfahrungen können wir vorrangig lesen, dass YouGov zu den besten Marktforschungs- und Datenanalyseunternehmen zählt.



Kritik an YouGov

Wir wollen aber auch einen Blick auf die 7 % Ein-Stern-Bewertungen werfen. Hier berichten die Umfragen-Teilnehmer davon, dass sie plötzlich keinen Zugang mehr zu den Umfragen haben oder keine Anfragen mehr dafür bekommen. Auch das Gutschein-System ist immer wieder mal ein Thema. Alles in Allem sind 7 % Negativ-Erfahrungen aber sehr gering und vermindern längst nicht die Seriosität.



