„Zentrum der Gesundheit“ ist eine Website, die auf Google gut gelistet ist und mehrere Millionen Besucher im Monat verbucht. Doch wie seriös ist die Plattform rund um alle Gesundheitsthemen wirklich?

„Zentrum der Gesundheit“ ist eine Website, die sich mit verschiedenen Gesundheitsthemen beschäftigt. Darunter zum Beispiel alternative Heilmethoden, Ernährung und natürliche Heilmittel. Auf der Website werden Artikel, Rezepte, E-Books und Produkte rund um das Thema Gesundheit und Wohlbefinden angeboten.

Es ist wichtig, dass ihr euch darüber bewusst seid, dass es sich um eine Gesundheits-Website handelt, die auf alternative Ansätze eingeht und die konventionelle Medizin häufig außer Acht lässt. Solche Seiten sollten niemals als Ersatz für medizinische Beratung oder Diagnose dienen.

Kundenbewertungen: Das sind die Erfahrungen mit „Zentrum der Gesundheit“

Wenn wir uns die Bewertungen auf Trustpilot ansehen, sehen wir lediglich 67 Bewertungen, obwohl die Seite bereits seit Jahren existiert und etliche Zugriffe im Monat verbuchen kann. 39% der Nutzer, die ihre Erfahrung über „Zentrum der Gesundheit“ teilen, geben fünf Sterne ab, 58% hingegen nur einen Stern. Dazwischen gibt es kaum Bewertungen. Dadurch können wir deutlich sehen, wie sehr die Seite polarisiert.

Unter den positiven Bewertungen schreiben die Nutzer, wie sehr ihnen die Seite bei Problemen geholfen hat. Eine Nutzerin schreibt sogar: „Die beste Seite und 100% überzeugend, denn als ein Freund darauf hinwies, dass ein Produkt einen giftigen Stoff enthält, haben sie sofort reagiert und das sofort auf der Seite geändert“. Zwischen den negativen Bewertungen würden sich die Nutzer eher wissenschaftliche Belege wünschen und bezeichnen die Leute hinter der Website als „Schwurbler“.

Ist „Zentrum der Gesundheit“ seriös?

Das lässt sich nicht so einfach sagen, denn die Gesundheits-Website hat ein ordentliches Impressum und ist Transparent. Die Website wird darüber hinaus bereits seit vielen Jahren geführt. Auf der anderen Seite steht „Zentrum der Gesundheit“ häufig in der Kritik und kann auch keine Verifizierung auf Trustpilot vorlegen. Der alternative Ansatz und die fehlenden wissenschaftlichen Belege und Studien sind es, die so sehr polarisieren und die es auch unmöglich machen die Seite als seriös oder unseriös zu bewerten.

Seid euch deshalb immer bewusst, wenn ihr solche Seiten aufsucht, dass sie eben nur die alternativen Heilmethoden propagieren. Einzelne Artikel können aber sehr wohl als unseriös betrachtet werden, nämlich jene, die eine alternative Heilmethode als Heilmittel gegen Krebs nennen. Alternative Methoden können eine positive Unterstützung sein, aber die Schulmedizin sollte hier keinesfalls außer Acht gelassen werden. Wichtig ist auch, dass keine Website einen Arztbesuch oder eine Behandlung ersetzt. Die AOK hat auf ihrer Homepage verlinkt, wo ihr zuverlässige Gesundheitsinformationen im Netz finden könnt.

