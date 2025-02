13 typische Boomer-Sprüche – und warum sie euch auf die Palme bringen

Die Zeiten haben sich einfach geändert.© IMAGO / imagebroker 8 / 15

Ach ja, als wäre das so einfach! Früher reichte ein Durchschnittsgehalt für ein Auto, heute kaum noch. Hohe Mieten, gestiegene Lebenshaltungskosten und teure Versicherungen machen es fast unmöglich. Dazu kommt: In vielen Großstädten ist ein Auto mehr Last als Luxus. Parkplatzsuche? Ein Albtraum.