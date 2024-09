95 % positiv: Steam-Hit für 3,37 Euro liefert einmalige Erfahrung

Solange ihr irgendetwas mit Sci-Fi und Raumschiffen anfangen könnt, müsst ihr jetzt den Steam-Store besuchen. Dort bekommt ihr das Roguelike-Meisterwerk FTL: Faster Than Light zum absoluten Sparpreis. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

PC-Meisterwerk kostet weniger als 4 Euro auf Steam

Eine echte Gaming-Perle für den PC ist auf Steam gerade deutlich reduziert. FTL: Faster Than Light kostet 75 Prozent weniger. Ihr zahlt also nur 3,37 Euro anstelle von 13,48 Euro (auf Steam ansehen). Dafür bekommt ihr das Spiel und den fantastischen Soundtrack. Das Angebot gilt noch bis zum 9. September.



Für euer Geld bekommt ihr ein anspruchsvolles Roguelike-Meisterwerk. In FTL: Faster Than Light übernehmt ihr die Kontrolle über ein Raumschiff und seine Crew, das vor einer feindlichen Flotte flüchtet.



Mit jedem Sprung in ein neues System wartet eine neue Herausforderung auf euch. Vielleicht will sich ein Alien eurer Mannschaft anschließen – oder ihr düst in den Hinterhalt eines Piratenkreuzers. Geht euer Schiff in die Brüche, müsst ihr wieder am Anfang starten.

Auf Steam könnt ihr bei einem Gaming-Meisterwerk sparen. (© Subset Games, Steam)

Mit FTL: Faster Than Light wird euch so schnell nicht langweilig

Auf Steam räumt FTL: Faster Than Light darum vollkommen zurecht absolute Traumbewertungen ab. 95 Prozent der insgesamt 57.000 Reviews würden das Roguelike weiterempfehlen.



Die große Stärke des Spiels ist Abwechslung und der Wiederspielwert. Es gibt so viele Waffen, Items, Alienvölker und Zufallsereignisse, dass sich jeder Anlauf wieder frisch anfühlt. Wollt ihr gegnerische Schiffe mit Raketen durchlöchern oder einfach eure Crew hinüberbeamen und Feinde im Faustkampf überwältigen?



Als Motivation dient zuerst der Kampf über das gegnerische Mutterschiff, er euch alles abverlangen wird. Langfristig könnt ihr viele verschiedene Schiffvarianten freischalten, die wiederum ganz neue Spielstile mit sich bringen. Für 3,37 Euro könnt ihr hier nichts falsch machen.

