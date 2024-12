Pflichtkauf auf Steam: Mein Strategie-Highlight des Jahres ist jetzt schon viel günstiger

Wenn ihr Strategiespiele liebt, könnt ihr aktuell bei einem echten Fantasy-Highlight sparen. Das Remake zum fantastischen Age of Mythology: Retold ist dieses Jahr erschienen und jetzt schon ordentlich im Preis reduziert. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Schnappt euch ein Strategie-Meisterwerk auf Steam

Die Xbox Game Studios haben dieses Jahr eines meiner absoluten Lieblingsspiele mit verbesserter Grafik und neuen Inhalten zurückgebracht. Age of Mythology: Retold ist ein komplettes Remake des Strategieklassikers aus dem Jahr 2002, das Genre-Fans nicht verpassen dürfen.

Anzeige

Normalerweise bekommt ihr das neue Fantasy-Spin-off von Age of Empires für 29,99 Euro – immer noch ein guter Preis für 50 Kampagnenmissionen, eine zusätzliche Koop-Kampagne, Online-Multiplayer und einen Gefechtsmodus gegen eine knallharte KI. Bis zum 2. Januar spart ihr auf Steam allerdings 33 Prozent und müsst dadurch nur 20,09 Euro zahlen. Die Premium-Edition des Echtzeitstrategie-Hits bekommt ihr für 33,49 Uhr anstelle von 49,99 Euro (auf Steam ansehen).

Age of Mythology: Retold World's Edge

Ein fantastisches Strategie-Spiel ist auf Steam im Angebot. (© Xbox Game Studios/ Valve/ Bearbeitung: GIGA)

Anzeige

Age of Mythology: Retold ist fester Bestandteil meiner Abendplanung

Obwohl Age of Mythology: Retold erst am 4. September erschienen ist, habe ich jetzt schon mehr als 100 Stunden gezockt. Auch im Original habe ich schon mehr als 450 Stunden verbracht. Retold ist dabei für mich das perfekte Remake, da es die Grafik ordentlich verbessert und auch sinnvolle Änderungen am Gameplay vornimmt. So könnt ihr jetzt die mächtigen göttlichen Zauber mehr als nur einmal einsetzen, was bei einem Game mit Fantasy-Setting gleich für viel mehr Spaß sorgt.

Anzeige

Wenn ihr nicht nur auf meine Lobeshymne hören wollt, könnt ihr euch auch die Steam-Bewertungen anschauen. 90 Prozent der 12.000 Reviews fallen hier positiv aus.

Entwickler World’s Edge macht das Spiel noch größer. Erst kürzlich ist die bereits erwähnte Koop-Kampagne erschienen, durch die ich mich gerade immer noch kämpfe. Zusätzlich sollen auch noch zwei ganz neue Pantheons kommen – den Anfang machen die chinesischen Götter.

Age of Mythology: Retold verdient sich auch einen Platz in meinem Steam Replay 2024. Zusammen mit dem Original ist auch ein Platz auf dem Treppchen drin: