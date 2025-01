AMD überlässt Nvidia das Feld: Neue Grafikkarten kommen später als gedacht

Nach wochenlangen Spekulationen ist es offiziell: AMDs neue Radeon RX 9070 (XT) erscheint erst im März 2025. Der verspätete Launch könnte AMD im Konkurrenzkampf mit NVIDIA teuer zu stehen kommen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

AMD RX 9070 (XT): Grafikkarten-Start verzögert sich

Die Verschiebung des ursprünglich für Ende Januar geplanten Launches der RX 9070 (XT) erfolgt in einer kritischen Phase: Konkurrent Nvidia hat einen Teil seines neuen Grafikkarten-Portfolios schon vorgestellt – darunter auch die RTX 5070 und RTX 5070 Ti, die im Februar erscheinen. Die beiden Karten sollen mit einem UVP von 649 Euro bzw. 879 Euro starten – dürften also ein ähnliches Zielpublikum anvisieren wie AMD mit der RX 9070 (XT).

Anzeige

AMDs Produktmanager David McAfee beteuert zwar via Social Media, dass „Hardware und Software großartig aussehen“ – dennoch munkelt man in der Gerüchteküche, dass die Nvidias-Preispolitik AMD zu einer strategischen Neuausrichtung gezwungen hat, die entsprechend etwas mehr Zeit benötigt. Mit etwas Glück denkt AMD also nochmal über eine Reduzierung des angepeilten Verkaufspreises vor dem Start nach.

Technische Evolution statt Revolution?

Ersten Leaks zufolge könnte die Radeon RX 9070 XT performance-technisch mit Nvidias RTX 4080 gleichziehen (Quelle: AMD). Eine neue Alternative zu Nvidias Highend-Modellen der RTX-5000-Serie bietet AMD nicht an. In dieser Generation will sich das Unternehmen auf die Mittelklasse fokussieren.

Anzeige

Die neue RDNA-4-Architektur soll vor allem im Bereich KI-Hardware eine Schippe drauflegen. Das ergibt Sinn, da AMD mit FSR 4 auch auf KI-Algorithmen setzen will, um die Auflösung und Bildrate zu erhöhen. Auch die Raytracing-Leistung soll von der neuen Architektur profitieren – AMDs wahrscheinlich größte Baustelle.

Anzeige

Für AMD steht viel auf dem Spiel: Der Erfolg der neuen GPU-Generation wird maßgeblich davon abhängen, ob das Unternehmen trotz des späteren Marktstarts mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis punkten kann.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.