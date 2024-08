Black Myth - Wukong: Luojia-Duftreben finden & „Niemals Allein“ freischalten

Die Luojia-Duftreben helfen euch in Black Myth: Wukong ungemein weiter. Darum zeigen wir euch im folgenden Guide, wie und wo ihr sie alle findet.

Alle Luojia-Duftreben finden

Insgesamt gibt es 14 Luojia-Duftreben, die ihr in Black Myth: Wukong finden könnt. Ihr benötigt sie, um eure Anzahl an Gurde zu erhöhen. Je mehr Gurde ihr habt, desto öfter könnt ihr euch heilen. Luojia-Duftreben sehen aus wie Weinreben, die gelb sind und meistens an Bäumen hängen.



Damit ihr eure Anzahl an Gurde erhöht, müsst ihr mit den Luojia-Duftreben zum NPC Shen-Affe gehen. Ihr findet ihn im Gebiet Schwarzwindberg -> Bambushain -> Sumpf des weißen Nebels, das sich in Kapitel 1 befindet. Also im selben Chapter, in dem auch die Glocken-Nebenmission stattfindet.



Um eure Gurde auf das Maximum zu erhöhen, benötigt ihr nicht alle 14 Luojia-Duftreben. Hierfür reichen euch 11 Reben aus. Das folgende Video von YouTuber PowerPyx zeigt euch die Fundorte aller Luojia-Duftreben:

„Niemals Allein“ freischalten - Fundort

Damit ihr alle Trophäen und Erfolge freischaltet, müsst ihr das Achievement „Niemals Allein“ erhalten. Hierfür benötigt ihr die oben gezeigten Luojia-Duftreben. Denn nur wenn eure Gurde auf dem Maximum bringt, könnt ihr die Trophäe bekommen.



Nachdem ihr alle Luojia-Duftreben gefunden und eure Gurde hochgelevelt habt, müsst mit dem alten Mann (NPC) in Kapitel 5 interagieren. Reist hierfür nach Brennende Berge -> Brennofental -> Rakshasa-Palast. Von hier aus geht ihr die Treppen hoch und über die Brücke. Geht danach nach links, bis ihr in den Raum mit dem alten Mann gelangt.



Redet mit ihm, bis er anfängt sich zu wiederholen. Dreht euch danach um und interagiert mit dem orangenen Licht, das in der Mitte des Raumes leuchtet. Ihr könnt mit dem Licht nur interagieren, wenn ihr eure Gurde zuvor auf 9 hochgelevelt habt.



Das folgende Video von YouTuber PowerPyx zeigt euch den Fundort vom alten Mann in Kapitel 5:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.