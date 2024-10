Blutigster Stephen-King-Roman bekommt eigene Serie auf Amazon

So richtig blutig wird es hoffentlich bald auf Amazon Prime Video. Gemeinsam mit Horrorlegende Mike Flanagan (Spuk in Hill House) arbeitet der Streaming-Anbieter nämlich an einer Horrorserie zu einem der besten Bücher von Stephen King.

Ja, Carrie bekommt jetzt auch eine Serie

Amazon, Mike Flanagan und Stephen King machen gemeinsame Sache, was für Horrorfans durchaus eine interessante Nachricht sein sollte. Auch, wenn sie gerade jenes Buch der Horrorikone in eine Serie verwandeln wollen, das immerhin schon drei Filme über die Jahre hinweg spendiert bekommen hat: Carrie.

Wie Deadline berichtet, soll Carrie eine 8 Episoden lange Amazon-Serie werden, wobei Showrunner Mike Flanagan (Spuk in Hill House) unter anderem die Feder führen wird (Quelle: Deadline). Flanagan hat von King bereits Doctor Sleep, das Sequel zu The Shining, verfilmt sowie Gerald’s Game.

Übrigens: Ihr kennt den originalen Carrie-Film aus dem Jahr 1976 noch nicht? Dann bitte sofort auf Amazon Prime Video ansehen, der Film kann nämlich nur noch ein paar Tage kostenlos gestreamt werden. Und er lohnt sich.

Stephen-King-Horror wird gerade überall produziert

Fans vom berüchtigten Horrorautor können sich übrigens auf noch so einiges mehr freuen. Pünktlich zu Halloween 2024 erscheint nämlich die King-Verfilmung Salem’s Lot in den Kinos, an welcher auch Horror-Regisseur James Wan mitgearbeitet hat.

Unter dem hochgelobten Filmstudio A24 wird außerdem gerade Stephen Kings neues Buch Fairy Tale in einer Serie adaptiert. Weiterhin sind Filme zu The Long Walk, The Institut und The Running Man bei verschiedenen Produktionsfirmen geplant (Quelle: Deadline) – die Vorlagen wurden alle von Stephen King verfasst, manchmal unter seinem zweiten Autorennamen Richard Bachman.

Weiterhin scheint Mike Flanagan schon eine Weile mit dem Gedanken zu spielen, irgendwann The Dark Tower von King in einem Film oder in einer Serie umzusetzen. Konkret ist da zwar noch nichts bekannt, aber Fans können die Möglichkeit zumindest im Hinterkopf behalten.

Auch Carrie (2013) könnt ihr bei Amazon Prime Video streamen – allerdings nur noch für ein paar Tage:

