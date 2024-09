Darwin Awards: 13 Menschen, die für selten dämliche Ideen teuer bezahlt haben

© IMAGO / Depositphotos 11 / 15

2004 wollte ein von Agentenfilmen begeisterter italienischer Lkw-Fahrer seinen Freunden in einer Kneipe sein neuestes, selbstgebautes Gadget zeigen: einen vermeintlichen Spionage-Stift, der tatsächlich eine Ein-Schuss-Pistole war. Um zu beweisen, wie „ungefährlich“ das Gerät sei, hielt er es an seinen Kopf und drückte ab. Die „Spionage“-Patrone feuerte präzise in sein Gehirn, und er starb an den Folgen dieser Aktion.