Deutschland sucht das PlayStation-Maskottchen – das sind die besten Kandidaten

Nintendo hat Mario, Xbox den Master Chief - aber wer repräsentiert eigentlich die PlayStation? Wir werfen im Video einen Blick auf potenzielle Kandidaten für Sonys fehlendes Maskottchen.

Maskottchen sind in der Gaming-Welt mehr als nur niedliche Figuren. Sie verkörpern die Marke, prägen das Image und schaffen eine emotionale Bindung zu den Fans. Nintendo hat mit Mario einen zeitlosen Klempner, Sega setzte auf den schnellen Sonic, und selbst Microsoft hat mit dem Master Chief einen ikonischen Helden. Doch wer ist das Gesicht der PlayStation?

Die Nominierungen

Je nachdem, wen ihr fragt, werdet ihr viele verschiedene Kandidaten genannt bekommen. Sackboy aus Little Big Planet war zu Zeiten der PS3 weit bekannt. Andere würden Lara Croft als PlayStation-Maskottchen sehen, obwohl sie auch auf anderen Konsolen vertreten war. Cloud Strife aus Final Fantasy VII könnte ebenfalls ein Kandidat sein, denn das Spiel war Mitte der Neunziger einer der größten Kaufgründe für die erste PlayStation. Fan-Lieblinge wie Ratchet & Clank, Kratos aus Gof of War, Nathan Drake aus Uncharted oder Aloy aus den Horizon-Spielen haben ebenfalls eine Chance. Spätestens mit seinem gerade erschienenen neuen Spiel hat aber eindeutig Astro Bot (Test) die Nase vorn in der GIGA-Redaktion.

Die vergessene Legende: Polygon Man

Tatsächlich gab es aber auch ein offizielles PlayStation-Maskottchen: Polygon Man. Dieser kantige Geselle wurde zur Markteinführung der ersten PlayStation kreiert, fiel aber schnell in Ungnade. Obwohl er nie offiziell abgesetzt wurde, ist Polygon Man heute bestenfalls eine Fußnote der Gaming-Geschichte. Selbst bei Sony scheint ihn niemand zu mögen – kein Wunder also, dass die Suche nach einem würdigen Nachfolger weitergeht.

Wer könnte Sonys neues Gesicht werden?

Die PlayStation hat im Laufe der Jahre viele legendäre Charaktere hervorgebracht. Crash Bandicoot war lange Zeit eng mit der Marke verbunden, auch wenn er mittlerweile plattformübergreifend unterwegs ist. Ellie aus „The Last of Us“ repräsentiert die cineastische Seite von Sonys Exklusivtiteln. Aber Astro hat mit seinen Tech-Demos und seinem sehr gut gelungenen eigenen Spiel zumindest für die PS5 seinen Platz als Maskottchen verdient.