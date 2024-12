Gaming-Evolution: So hat sich Indiana Jones in 42 Jahren verändert

In über 40 Jahren Videospielgeschichte hat Indiana Jones eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht. Vom pixeligen Atari-2600-Abenteuer bis zum kommenden Blockbuster für PlayStation 5 und Xbox Series – kaum eine andere Filmfigur blickt auf eine so vielfältige Gaming-Karriere zurück. Schaut euch die faszinierende Reise durch vier Jahrzehnte Spielegeschichte oben in unserem Video an.

Von Atari bis NES: Die frühen Jahre von Indiana Jones

Die Gaming-Geschichte von Dr. Henry Jones Jr. begann 1982 mit „Raiders of the Lost Ark“ für das Atari 2600. Schon damals waren die wichtigsten Elemente dabei: Peitsche, Hut und natürlich die Jagd nach mysteriösen Artefakten. Die technischen Möglichkeiten waren zwar noch sehr beschränkt, aber der Grundstein für alle kommenden Abenteuer war gelegt.

Mitte der 80er Jahre folgten Umsetzungen für populäre Heimcomputer wie den Commodore 64 und erste Arcade-Automaten. Mit „Indiana Jones and the Temple of Doom“ wagte sich die Reihe 1985 auch erstmals auf das Nintendo Entertainment System. Die Spiele dieser Ära waren meist straighte Action-Titel, die sich eng an den Filmen orientierten.

Point-and-Click-Klassiker prägen die 90er Jahre

Ein echter Meilenstein erschien 1989 mit „Indiana Jones and the Last Crusade“ als Point-and-Click-Adventure von Lucasfilm Games. Das Spiel überzeugte nicht nur mit seiner filmreifen Story, sondern auch mit cleveren Rätseln und viel Atmosphäre. Noch erfolgreicher wurde 1991 „Indiana Jones and the Fate of Atlantis“ – für viele Fans bis heute das beste Indy-Spiel überhaupt.

In den folgenden Jahren wurde das Portfolio immer breiter: Von Action-Adventures über Jump’n’Runs bis zu Desktop-Adventures war alles dabei.

Der Sprung in die dritte Dimension

Mit dem Aufkommen der 3D-Grafik wagte auch Indiana Jones den Sprung in die neue Dimension. „Indiana Jones and the Infernal Machine“ (1999) orientierte sich dabei stark am erfolgreichen „Tomb Raider“ und überzeugte mit einer gelungenen Mischung aus Action, Rätseln und Platforming.

„Emperor's Tomb“ (2003) verfeinerte diese Formel weiter und gilt als technisch ausgereiftestes klassisches Indy-Spiel. Den vorläufigen Abschluss bildeten die erfolgreiche Lego-Interpretation und „Staff of Kings“, das 2009 versuchte, mit der Wii-Bewegungssteuerung neue Wege zu gehen.

Ende 2024 steht mit „Indiana Jones und der große Kreis“ von Machine Games aus dem Hause Bethesda der nächste große Schritt bevor. Nach knapp 15 Jahren Gaming-Pause darf sich Indy endlich wieder behaupten und startet mit dem Release am 9. Dezember auf Xbox Series und PC durch. PS5-Spieler müssen sich noch bis Frühjahr 2025 gedulden.

Mit der Premium-Edition gibt es bereits ab dem 6. Dezember Zugang zum Spiel:

