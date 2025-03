Handyverbot auf Konzerten: „Sie sahen alle so glücklich aus“

Bei einigen Live-Events dürfen Fans mittlerweile nicht mehr das Smartphone zücken, um Videos oder Fotos zu machen. Was soll das Handy-Verbot bei Konzerten und wie wird es durchgesetzt?

Handyverbot bei Konzerten: Das sind die Gründe

Immer mehr Acts setzen bei ihren Konzerten ein Handy-Verbot durch. Je nach Event können die Folgen bei einer Missachtung drastisch sein. Wer trotz angekündigtem Verbot sein Smartphone zückt, um Filmaufnahmen zu machen, kann durchaus von der Veranstaltung verwiesen werden. So wurde es zum Beispiel bei der Hallen-Tour von Tool im Jahr 2022 durchgezogen.

Im Mai kommt Ghost auf Tour und macht auch in 5 Städten in Deutschland Halt. Auch bei diesen Shows werden Handys nicht erlaubt sein. Warum das so ist, erklärt der Ghost-Frontmann Tobias Forge in einem Interview. Forge bezieht sich dabei auf die Erfahrung aus zwei Konzerten, die für den Film „Rite Here Rite Now“ in Los Angeles stattfanden (Quelle: Planet Rock Radio):

Schlussendlich war die Menge so intensiv am Geschehen beteiligt, und sie sahen alle so glücklich aus. Das letzte Mal habe ich ein Publikum, das sich tatsächlich das Konzert anschaut, vor vielen Jahren gesehen. Tobias Forge zum Smartphone-Verbot auf Ghost-Konzerten

Forge führt weiter aus: „Ich will das jetzt nicht zu so einem Altersding machen und 14-Jährigen erzählen, dass früher alles besser war. Aber ich schwöre, dass die Erfahrung bei diesen Konzerten so viel magischer und mächtiger war.“

Wie wird das Verbot durchgesetzt?

Es gibt verschiedene Maßnahmen, um ein Smartphone-Verbot auf Konzerten durchzusetzen. Bei Tool, die auch im letzten Sommer in Deutschland unterwegs waren, gibt es Hinweise auf den Konzert-Tickets und den Eingängen zur Location. Man darf das Smartphone bei sich behalten und es gibt keine Vorkehrungen. Security-Mitarbeiter halten aber die Augen offen und weisen Fans auf das Verbot hin, falls das Gerät doch einmal gezückt wird. Regelmäßig „erlaubt“ der Tool-Frontmann Maynard James Keenan zudem Fans, das Smartphone kurz vor Abschluss der Show doch für Video- und Fotoaufnahmen herauszuholen. So begründet der Sänger das Verbot (Quelle: Phoenix New Times):

Es ist unhöflich. Es gibt keine Möglichkeit, das, was in einem Live-Moment passiert, mit einem Telefon einzufangen. Man verpasst die Möglichkeit, das, was passiert, in Echtzeit aufzunehmen. Die Kunst des Geschichtenerzählens. In der Lage zu sein, zu erzählen, was man gesehen hat, ohne es aufzeichnen zu müssen Maynard James Keenan zum Handyverbot

Fotos und Videos verboten

Bei den Ghost-Konzerten wird ebenfalls bereits beim Ticket-Kauf und auf Ankündigungspostern auf das Verbot hingewiesen. Konzertbesucher dürfen die Geräte zwar auch hier mit in die Location nehmen, allerdings werden die Smartphones in abschließbaren Taschen verstaut. Diese Taschen von der Firma Yondr sind mit einem drahtlosen Magnet-System ausgestattet. Das sorgt dafür, dass die Beutel innerhalb der Konzert-Halle nicht geöffnet werden können. Wer sein Gerät im Notfall doch nutzen muss, kann die Event-Location verlassen und sich zu einem gesonderten Bereich begeben. Dort können die Taschen geöffnet werden. So sehen die Taschen aus (rechts im Bild):

In den USA werden die Yondr-Taschen auch an manchen Schulen genutzt, damit Schüler nicht von den Geräten abgelenkt werden (Quelle: NBC).

Zuschauer sollten nicht versuchen, das Smartphone-Verbot zu umgehen. Eine Taschenlösung gab es bereits bei den Bob-Dylan-Konzerten 2024. Damals hieß es schon (Quelle: WDR):

"„eder, der mit einem Handy in der Halle erwischt wird, wird sofort aus der Halle verwiesen.“ Hinweis des Veranstalters zu den handyfreien Bob-Dylan-Shows 2024

Dabei setzen nicht nur internationale Top-Stars auf das drastische Mittel. So lief die Tour des deutschen Rappers Rin 2024 unter dem Motto „No Phones Allowed“ (Quelle: ZDF).

Warum sind Handys auf manchen Konzerten nicht erlaubt?

Rin erklärte seinen Fans die Entscheidung in einem Social-Media-Post:

Es gibt also diverse Gründe, die für ein Smartphone-Verbot sprechen:

Zuschauer können Konzertmomente aufmerksam erleben und genießen.

erleben und genießen. Es gibt mehr Interaktion zwischen Künstlern und Fans, die nicht auf Bildschirme starren.

zwischen Künstlern und Fans, die nicht auf Bildschirme starren. Künstler können ihr Image und ihre Show schützen, indem Video- und Fotoaufnahmen nicht unkontrolliert im Netz landen.

Manche Künstler spielen auf Tour unveröffentlichte Songs oder experimentieren mit neuen Bühnenbildern. Handyvideos könnten Überraschungen vorwegnehmen.

Künstler und andere Konzertbesucher werden nicht durch grelles Licht und blinkende Displays gestört.

Lautlos geschaltete Handys vibrieren trotzdem, und Anrufe oder Nachrichten können den Konzertfluss stören – vor allem in intimen oder akustischen Settings.

Manche Künstler wie Bob Dylan und Ghost setzen bewusst auf ein Handyverbot, um ein Konzert wieder zu dem zu machen, was es ursprünglich war: ein gemeinschaftliches Live-Erlebnis ohne digitale Ablenkungen.

Konzerte ohne Smartphone? Ja, bitte! Ich gebe zu, dass ich mein Smartphone auch manchmal bei Live-Events zücke, es hinterher aber bereue. WhatsApp-Nachrichten und Co. können auf die Zeit nach der Show warten. Videoaufnahmen mache ich nicht, diese schrabbeligen Clips schaut man hinterher eh nicht. Das eine oder andere Foto wäre nicht schlecht, aber solange es gedruckte Tickets gibt, reicht auch das fürs Album mit den Erinnerungen. Und ausgestreckte Arme mit Bildschirmen vor der Bühne wird ja nun wirklich niemand vermissen. Martin Maciej

Ghost: Konzerte ohne Handy – das sind die Termine

Ab Ende April sind Ghost hierzulande auf Tour. Dann könnt ihr das Handy-freie Konzerterlebnis auf euch wirken lassen. Das sind die Termine:

23.04.: Frankfurt, Festhalle

24.04.: München, Olympiahalle

03.05.: Zürich, Hallenstadion

07.05.: Berlin, Uber-Arena

08.05.: Amsterdam, Ziggo-Dome

14.05.: Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena

15.05.: Hannover, ZAG-Arena

Noch sind Tickets für die „Skeleton World Tour 2025“ erhältlich (bei Eventim ansehen).

Erst Anfang März wurde der neue Song „Satanized“ veröffentlicht. Zudem wurde das neue Album Skeletá angekündigt, das pünktlich zur Tour am 25. April erscheinen wird. Dann wird auch der frische Anführer Papa V Perpetua erstmals auf die Bühne gehen. Im Video bekommt ihr einen ersten Eindruck von der neuen Ghost-Ära:

