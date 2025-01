Magic the Gathering: 2 Exklusive Ätherdrift Preview-Karten

Mit dem neuen Set Ätherdrift kehrt Magic: The Gathering zurück nach Amonkhet, Avishkar und Muraganda. Zwei Karten des kommenden Sets dürfen wir euch exklusiv präsentieren, darunter Ketramose, der neue Morgen – einer der neuen Götter von Amonkhet.

Ketramose, der neue Morgen

Nachdem die Sets Amonkhet und Hour of Devastation bereits die einfarbigen Götter, sowie die Götter in den Grixis-Farben enthielten, wird der mächtige Zyklus in Ätherdrift endlich fortgesetzt.

Der schwarz-weiße Gott Ketramose, der neue Morgen (Ketramose, the New Dawn) kostet 3 Mana und bietet dafür eine 4/4-Kreatur mit Bedrohlichkeit, Lebensverknüpfung und Unzerstörtbarkeit.

Um jedoch angreifen und blocken zu dürfen, muss er wie die meisten anderen Götter auch, zuerst eine Bedigung erfüllen. In diesem Fall müssen sich mindestens 7 eurer Karten im Exil befinden.

Bis es soweit ist, ist Ketramose, the New Dawn jedoch nicht nutzlos, sondern zieht euch jedes Mal eine Karte, sobald eine oder mehrerer eurer Karten ins Exil wandern.

Ketramose, the New Dawn (EN) (© Wizards of the Coast)

Stunde des Sieges

In Ätherdrift dreht sich alles um abgefahre Autorennen, dem Sieger winkt ein seltener Ätherfunken. Diese Szene wird in der Story-Spotlight-Karte Stunde des Sieges (Hour of Victory) dargestellt.

Für 3 Mana erzeugt die Karte einen 2/2 schwarten Zombie-Spielstein und startet die Motoren. Habt ihr die Maximalgeschwindigkeit erreicht, könnt ihr die Verzauberung opfern, um euer Deck nach einer beliebigen Karte zu durchsuchen. Demonic Tutor lässt grüßen!

Wie genau die neuen Mechnaiken Starte die Motoren! und Maximaltempo funktionieren, erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Hour of Victory (EN) (© Wizards of the Coast)

Starte die Motoren! So spielt ihr Ätherdrift

Prerelease-Events für Ätherdrift finden ab dem 7. Februar statt, teilnehmende Läden findet ihr über den Store- & Event-Locator. Ab dem 11. Februar ist das Set außerdem in MTG Arena spielbar.

Der offizielle Tabeltop-Release folgt am 14. Februar, also das perfekte Valentinsgeschenk!