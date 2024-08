Spirit Island: Alle Erweiterungen in der richtigen Reihenfolge

Der Brettspiel-Hit Spirit Island hat so einige Erweiterungen erhalten. Erfahrt bei uns, wie ihr sie in der richtigen Reihenfolge spielt.

Das Land und seine Bewohner wehren sich – stellt euch an ihre Seite und kämpft gegen die Invasion ihres Zuhauses! Dabei schlüpft ihr in die Rolle magischer Geister mit individuellen Fähigkeiten, die euch bei der Bezwingung der Kolonialisten helfen. Das Basis-Spiel von Spirit Island habt ihr schon zur Genüge durchgespielt? Dann solltet ihr euch die zahlreichen Erweiterungen anschauen, die den Brettspiel-Hit um neue Erfahrungen bereichern. Wir zeigen euch alle Spirit-Island-Erweiterungen im Überblick.

Ast und Tatze

Der Zorn der Insel ist nicht zu bändigen: Mit der Erweiterung Ast und Tatze bei Amazon schließen sich wilde Tiere und gefährliche Pflanzen eurem Kampf gegen die Invasoren an. Auch Krankheiten könnt ihr auf eure Feinde loslassen sowie für Zwistigkeiten unter den Kolonialisten sorgen. Dazu stoßen noch zwei mögliche Geister, die ihr spielen könnt. Doch das Spiel wird dadurch nicht einfacher, denn Eventkarten bewirken, dass das Verhalten der Invasoren schwieriger abzuschätzen ist.

Zerklüftete Erde

Noch immer wird die Insel nicht in Ruhe gelassen. Mit den Russen und den Habsburgern sind zahlreiche Invasoren auf sie gestoßen, die stärker sind als je zuvor. Ein besonderer Angriff, der ebenso besondere Verteidigung braucht. In Zerklüftete Erde (auf Amazon ansehen) kämpft ihr als Geister, die mit den Gefahren und dem Chaos der natürlichen Welt in Einklang sind, während bekannte Geister sich verändert haben. Bis zu sechs Geister gleichzeitig können nun um das Wohl der Insel kämpfen.

Nature Incarnate

Ihr könnt immer noch nicht genug von Spirit Island kriegen? Dann bietet Amazon mit Nature Incarnate eine unverzichtbare Erweiterung für euch. Mit neuen Fähigkeiten und Mechaniken sowie acht neuen Geistern bringt sie weitere Komplexität in euer Spiel. Mit dem Incarna-Token wird bestimmten Geistern ermöglicht, auf neue Art und Weise mit der Welt von Spirit Island zu interagieren. Aufgepasst: Um mit Nature Incarnate zu spielen, braucht ihr zusätzlich zum Basisspiel die Erweiterung Zerklüftete Erde.

Schatzkiste

Mit der Spirit Island Schatzkiste (auf Amazon ansehen) hat der Verlag Pegasus Spiele etwas ganz besonderes für Fans auf Lager. Mit hübschen Markern in Holzqualität, Geister-Karten in besonderer „Foil“-Version und einem großen Invasorentableau mit reichlich Platz für alle Karten und Marker könnt ihr eure Spirit-Island-Runden veredeln.

Horizons of Spirit Island

Mit Horizons of Spirit Island findet ihr bei Amazon ein eigenständiges Spiel der Spirit-Island-Familie. Während die Kernmechanik gleich bleibt, sind das Brett, die Komponenten und die neuen Geister eine ideale Einführung für neue Spieler. Trotzdem kommen auch erfahrene Fans auf ihre Kosten: Die Geister sind mit dem klassischen Spiel und seinen Erweiterungen ebenfalls kompatibel. Bisher ist dieses Spiel nur auf Englisch verfügbar.

Feather and Flame

Diese Erweiterung (auf Amazon ansehen) gibt es aktuell leider nur in englischer Sprache. Sie enthält die Inhalte der beiden Promopakete aus den Jahren 2015 und 2018, die so auch unabhängig von Events ergattert werden können. Enthalten sind neben weiteren Karten vier Geister und die schottische Invasoren.

Spirit Island: Alle Mini-Erweiterungen

Doch damit nicht genug. Zahlreiche Mini-Erweiterungen ermöglichen euch, euer Spiel weiter ganz nach euren Wünschen zu gestalten. Größtenteils findet ihr in der Auflistung spannende neue Geister.

Spirit Island: Zubehör zum Spielen

Ihr wollt, dass sich eure Tokens wertiger anfühlen? Kein Problem mit dem Premium Token Pack, das euch 218 Holzplättchen bietet, darunter Angst-, Bestien-, Energie-, Krankheits-, Unruhen- und Wildnis-Plättchen, sowie Badlands-Tokens.

Bei der Kickstarter-Kampagne von Spirit Island war es außerdem möglich, sich einiges an exklusivem Zubehör zuzulegen. Da der Zeitraum hierfür allerdings leider vorbei ist, müssen Fans auf Alternativen zurückgreifen. Zum Glück hat Etsy dafür einiges im Angebot.

Spielmatte

Wahre Brettspiel-Kenner wissen eine gute Spielmatte zu schätzen. Wie praktisch, dass Etsy hier interessante Produkte für euch auf Lager hat. Mit dieser Matte mit langer Lebensdauer schützt ihr euer Spiel als auch euren Tisch. Das Produkt ist auch in einer Seekarten-Version erhältlich, mit der ihr euer Spiel flexibel selbst gestalten könnt. Auch diese alternative Matte ist in vielen verschiedenen Variationen für jeden Geschmack erhältlich.

Organizer

Euch fliegen eure vielen Spirit-Island-Teile langsam um die Ohren? Nicht mit einem Organizer, der euch eure geliebten Karten, Tokens und Co. ganz bequem sortieren lässt. Auch hier bietet Etsy mehrere interessante Alternativen. Dieser Organizer mit edlen Holz-Gravuren bringt eure Spielerfahrungen auf ein völlig neues Level. Ähnlich hübsch ist auch diese günstigere Alternative. Andernfalls bietet dieser Organizer in Schwarz jedem euerer Teile seinen rechtmäßigen Platz.

Tokens

Es ist gar nicht immer so einfach, bei Spirit Island den Überblick zu allen Werten zu behalten. Mit diesen Verteidigungsmarkern bei Etsy wird es einfacher. Auch diese Token-Sammlung hübscht euer Spiel ordentlich auf.

