„Match my Ex“: Alle Kandidaten der ersten Staffel im Überblick

2 / 12

Anzeige

Eine der Kandidatinnen ist die Österreicherin Tara Tabitha. Sie gilt als gern gesehener Gast in Reality-Formaten und ist über die Landesgrenzen hinaus auch in deutschen Formaten wie „The 50“ und „Ex on the Beach“ zu sehen gewesen. Ihren „Ex-Flirt“ Kaan Aktas lernte sie bei „Are you the one“ kennen. Da sich zwischen den beiden nach der Show keine feste Beziehung entwickeln konnte, sind sie nun in der neuen Reality-Show dabei.