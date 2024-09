Meta Quest 3 bei MediaMarkt: VR-Headset & Zubehör zum besten Preis sichern

Bei MediaMarkt habt ihr derzeit die Möglichkeit, das topaktuelle VR-Headset Meta Quest 3 samt Zubehör zu besonders attraktiven Konditionen zu erwerben. Wir haben alle Details der Aktion für euch zusammengefasst.

Meta Quest 3: VR-Brille der neuesten Generation

Bei MediaMarkt könnt ihr euch aktuell das neue VR-Headset Meta Quest 3 inklusive des Spiels Asgard's Wrath 2 zum besonders günstigen Preis sichern (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Auch bei den Versandkosten lässt sich der Elektronikriese nicht lumpen und erlässt euch diese bei allen Aktionsprodukten, die neben der Brille selbst eine ganze Reihe an Zubehörartikeln für die Quest 3 wie Tragetasche, Ladestation und Active Straps umfasst.

Anzeige

Ihr habt die Wahl zwischen sowohl der 128-GB-Version als auch der Variante mit 512 GB:

Meta Quest 3 128 GB VR-Headset Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2024 09:56 Uhr

Meta Quest 3 512 GB VR-Headset Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2024 12:28 Uhr

Günstiger wird's, wenn ihr euch für ein refurbished Modell entscheidet:

Meta Quest 3 - Refurbished 128 GB VR-Headset Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2024 12:22 Uhr

Meta Quest 3 - Refurbished 512 GB VR-Headset Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2024 12:26 Uhr

Wahlweise könnt ihr das VR-Headset auch flexibel mieten, wenn ihr es erstmal ausprobieren wollt.

Anzeige

Das sind die Spezifikationen der Meta Quest 3

Mit der neuen Meta Quest 3 verwandelt ihr euer Zuhause in eine Mixed-Reality-Erlebniswelt, in der virtuelle Elemente mit der realen Umgebung verschmelzen. Das Gerät besteht dabei aus einem Hardware-Stack, dem Headset und zwei Touch-Controllern. Für die nötige Rechenleistung sorgt ein Snapdragon XR2 Gen 2-Prozessor. Mehr als 500 Spiele stehen euch in der umfangreichen Bibliothek zur Verfügung, sodass auf alle Fälle für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Anzeige

Das VR-Headset kommt ohne Kabel aus und wurde gegenüber seinem Vorgängermodell von Grund auf neu designt, bietet die doppelte Grafikleistung, kürzere Ladezeiten und ein flüssigeres Spieleerlebnis. Weiterhin sind für die Controller keine zusätzlichen Kunststoffringe mehr für das Tracking erforderlich, wodurch die Bewegungen mit der Quest 3 leichter und flüssiger ablaufen können.

Daneben ist auch die Auflösung der Quest 3 mit 2.064 x 2.208 Pixeln pro Auge rund 30 Prozent höher als bei der Quest 2. Zudem überzeugt Das 4K+-Infinite-Display mit 25 PPD und 1.218 PPI mit der bislang besten Auflösung der Quest-Reihe. Die integrierten Stereo-Lautsprecher bieten einen beeindruckenden Raumklang, verbesserte Lautstärke und verbesserte Links/Rechts-Abstimmung sowie einen erweiterten Bass.

Wie bereits erwähnt, ist neben dem VR-Headset selbst auch eine ganze Reihe von passenden Zubehör-Artikeln zu starken Preisen erhältlich. Am besten schaut ihr für einen Überblick einfach auf der Aktionsseite bei MediaMarkt vorbei.