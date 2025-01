Netflix macht kurzen Prozess: Superhelden-Serie verschwindet in Kürze vom TV

Wer ein Netflix-Abo hat, muss bald auf eine weitere Serie verzichten: Der Streaming-Dienst entfernt alle vier Staffeln der weniger bekannten Superhelden-Serie „Black Lightning“. Besonders problematisch: „Black Lightning“ verschwindet wohl generell vom TV, da aktuell kein anderer Streaming-Dienst alle Folgen anbietet. Oben seht ihr noch einmal den Trailer.

Netflix entfernt im Februar „Black Lightning“ – kein anderer Dienst springt ein

In Deutschland startete „Black Lightning“ im Januar 2018 exklusiv bei Netflix. In den USA hingegen wurde die Comic-Serie beim Sender „The CW“ ausgestrahlt. Wenig überraschend, gehört „Black Lightning“ zum eher bekannten „Arrowverse“, das auch Serien wie Arrow, The Flash, Supergirl und DC’s Legends of Tomorrow umfasst. Überschneidungen mit den anderen Serien gab es jedoch erst ab der dritten Staffel.

Obwohl „Black Lightning“ in Deutschland als Netflix-Produktion vermarktet wurde, verliert der Dienst offenbar die Verwertungsrechte und muss die Serie aus dem Programm nehmen. Abonnentinnen und Abonnenten haben noch bis einschließlich 8. Februar 2025 Zeit, alle vier Staffeln mit insgesamt 58 Episoden anzusehen. Die letzte Folge erschien übrigens schon vor vier Jahren (bei Netflix ansehen).

Und danach? Derzeit ist unklar, wo „Black Lightning“ künftig verfügbar sein wird. Bei Amazon, Apple TV und anderen Anbietern sind aktuell nur die ersten beiden Staffeln käuflich erwerbbar, während die letzten zwei Staffeln exklusiv bei Netflix verbleiben. Es ist also möglich, dass die Serie für unbestimmte Zeit von der Mattscheibe verschwindet.

Cress Williams ist Jefferson Pierce alias Black Lightning. (© IMAGO / Everett Collection / Quantrell Colbert)

Doch worum geht es in „Black Lightning“? Die Serie basiert auf der 1977 von Tony Isabella und Trevor Von Eeden geschaffenen afroamerikanischen Comicfigur Jefferson Pierce. Der ehemalige Superheld und Schulleiter zog sich vor neun Jahren zurück, als die Belastungen seines Doppellebens zu groß wurden. Doch als die Kriminalität in Freeland durch die Bande „The 100“ und ihren Anführer Tobias Whale eskaliert, kehrt er gezwungenermaßen als Black Lightning zurück.

Bei Kritikern hui, bei Zuschauern eher pfui?!

Die Meinungen zur Serie fielen geteilt aus. Während „Black Lightning“ bei professionellen Kritikern mit 92 Prozent bei Rotten Tomatoes punkten konnte, waren die Zuschauer weniger begeistert: Nur 49 Prozent überzeugte die Serie. Die IMDb-Bewertung liegt mit 6,1 Punkten im soliden, aber nicht herausragenden Bereich. Wer die Serie noch erleben möchte, sollte sich beeilen: Am 9. Februar ist endgültig Schluss.

Es gibt noch mehr bei Netflix zu entdecken:

