Path of Exile 2: Aszendenzklassen freischalten und Punkte bekommen

In Path of Exile 2 könnt ihr die sogenannte Aszendenzklasse für euren Charakter freischalten, womit ihr Zugriff auf mächtige Spezialisierungen erhaltet. Was ihr dafür tun müsst und wie ihr weitere Aszendenzpunkte bekommt, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist Aszendenz (Ascendancy)?

Bei der Aszendenz handelt es sich um eine Spezialisierung eurer Charakterklasse, die den passiven Fertigkeitenbaum mit mächtigen Skills erweitert.

Anzeige

Der neue Skilltree wird freigeschaltet, wenn ihr die Quest "Aufstieg zur Macht" erfolgreich abschließt, in deren Rahmen ihr die Prüfung der Sekhemas absolviert. Am Ende könnt ihr euch für eine von zwei Aszendenzen entscheiden, die für jede Klasse einzigartig sind.

"Aufstieg zur Macht"-Quest erhalten

Im Rahmen der Hauptquest "Auf der Spur der Verderbtheit" müsst ihr im Laufe des zweiten Akts den Klamm der Verräterin aufsuchen. Sucht dort nach dem optionalen Boss Balbala, die Verräterin.

Anzeige

Balbala, die Verräterin, ist eine unglaublich flinke Kontrahentin. (© Bildquelle: Grinding Gear Games)

Sie befindet sich hinter einem Checkpoint, gefolgt von einigen Säulen am Wegesrand, die euch zu einem uralten Siegel führen. Bei dem Siegel handelt es sich um ein Tor, das ohne Weiteres geöffnet werden kann. Hier wartet Balbala, die Verräterin, auf euch. Bezwingt sie im Kampf.

Anzeige

Balbala lässt bei ihrem Ableben Balbalas Barya fallen. Sobald ihr den Gegenstand einsammelt, schaltet ihr die Quest "Aufstieg zur Macht" frei. Kehrt zur Karawane zurück und tauscht euch mit Zarka aus. Danach könnt ihr über die Wüstenkarte zur Prüfung der Sekhemas reisen.

Die Prüfung der Sekhemas

Platziert ihr Balbalas Barya auf dem Reliktaltar, erscheint Balbalas erneut auf der Bildfläche, allerdings nicht länger als eure Feindin. Sprecht sie an, um ein Relikt von ihr zu erhalten. Dieses Relikt könnt ihr beim Reliktaltar einsetzen, um zusätzliche Vorteile bei den Prüfungen zu erhalten.

Bei der Prüfung der Sekhemas handelt es sich um eine Arte Rogue-Like-Modus. Nach jedem Prüfungsraum stehen verschiedene Pfade (mit verschiedenen Belohnungen) zur Auswahl bereit, die mit Belohnungen (wie Heiliges Wasser), aber auch Nachteilen (wie Bürden) aufwarten. Am Ende gilt es noch einen Boss zu bezwingen. Versagt ihr auf eurem Weg, müsst ihr die komplette Prüfung erneut bestreiten.

Anzeige

Gegenstände und Regeln

Allerdings funktionieren die Regeln hier ein wenig anders, als ihr sie von Path of Exile 2 gewohnt seid. Ehre, Heiliges Wasser, Bürden und Segen spielen eine bedeutende Rolle, die wir euch im Folgenden näher erklären:

Am unteren Bildschirmrand findet ihr Ehre, Heiliges Wasser und Schlüssel vor. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ehre: Ein bestimmter Prozentsatz des Schadens, den ihr erleidet, wird von eurer Ehre abgezogen. Erreicht der Wert den Nullpunkt, gilt die Prüfung als gescheitert.

Ein bestimmter Prozentsatz des Schadens, den ihr erleidet, wird von eurer Ehre abgezogen. Erreicht der Wert den Nullpunkt, gilt die Prüfung als gescheitert. Schlüssel: Bestimmte Räume versprechen Bronze-, Silber- oder Goldschlüssel als Belohnung für den Abschluss. Mit ihnen können am Ende der Prüfung Schatztruhen geöffnet werden.

Bestimmte Räume versprechen Bronze-, Silber- oder Goldschlüssel als Belohnung für den Abschluss. Mit ihnen können am Ende der Prüfung Schatztruhen geöffnet werden. Heiliges Wasser: Heiliges Wasser ist eine Währung, die ihr am Ende der Prüfung gegen neue Relikte oder Schlüssel eintauschen könnt. Allerdings kann sie auch während der Prüfung von Nutzen sein.

Heiliges Wasser ist eine Währung, die ihr am Ende der Prüfung gegen neue Relikte oder Schlüssel eintauschen könnt. Allerdings kann sie auch während der Prüfung von Nutzen sein. Bürden: Dabei handelt es sich um Flüche oder Nachteile, die ihr über alle Räume hinweg mitnehmt. So verursachen Gegner beispielsweise mehr Schaden oder haben eine höhere kritische Trefferchance.

Dabei handelt es sich um Flüche oder Nachteile, die ihr über alle Räume hinweg mitnehmt. So verursachen Gegner beispielsweise mehr Schaden oder haben eine höhere kritische Trefferchance. Segen: Segen sind kleine Vorteile, die ihr ebenfalls bis zum Ende der Prüfung beibehaltet.

Anzeige

Die Räume

Es gibt vier verschiedene Prüfungen, die in den Räumen auf euch warten können. Welche das sind, erfahrt ihr erst, wenn ihr den jeweiligen Raum betretet. Folgende Aufgaben werden euch gestellt:

Die Prüfungen der Sekhemas werden mit jedem Raum härter. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Flucht: Findet und deaktiviert alle Kristalle. Alle Kristalle, die nach dem Ablauf der Zeit noch aktiv sind, fügen euch Schaden zu. Kümmert euch hier nicht um die Gegner, sondern versucht alle Kristalle so schnell wie möglich zu deaktivieren.

Findet und deaktiviert alle Kristalle. Alle Kristalle, die nach dem Ablauf der Zeit noch aktiv sind, fügen euch Schaden zu. Kümmert euch hier nicht um die Gegner, sondern versucht alle Kristalle so schnell wie möglich zu deaktivieren. Ritual: Hier halten Ritualisten Portale geöffnet, aus denen neue Feinde kommen. Tötet alle Ritualisten, um die Portale zu schließen und die Prüfung zu bestehen.

Hier halten Ritualisten Portale geöffnet, aus denen neue Feinde kommen. Tötet alle Ritualisten, um die Portale zu schließen und die Prüfung zu bestehen. Spießrutenlauf: Beim Spießrutenlauf müsst ihr Hebel finden, die verschlossene Tore öffnen. Habt ihr alle Tore geöffnet, steht euch der Weg zum Ausgang offen. Allerdings bekommt ihr es hier mit mehreren Fallen und kleinen Gegnergruppen zu tun. Hier empfehlen wir euch die Gegner zu töten, um ungestört den Raum erkunden zu können.

Beim Spießrutenlauf müsst ihr Hebel finden, die verschlossene Tore öffnen. Habt ihr alle Tore geöffnet, steht euch der Weg zum Ausgang offen. Allerdings bekommt ihr es hier mit mehreren Fallen und kleinen Gegnergruppen zu tun. Hier empfehlen wir euch die Gegner zu töten, um ungestört den Raum erkunden zu können. Sanduhr: Kämpft gegen Wellen von Gegnern, bis die Zeit abläuft. Die Tötung seltener Gegner verkürzt den Timer. Manchmal hilft es, sich in eine Ecke zu stellen. So werden nur Gegner auf euch aufmerksam, die in eurer Nähe spawnen. Nach Ablauf der Zeit lösen sich alle übrigen Feinde automatisch in Luft auf.

Kämpft gegen Wellen von Gegnern, bis die Zeit abläuft. Die Tötung seltener Gegner verkürzt den Timer. Manchmal hilft es, sich in eine Ecke zu stellen. So werden nur Gegner auf euch aufmerksam, die in eurer Nähe spawnen. Nach Ablauf der Zeit lösen sich alle übrigen Feinde automatisch in Luft auf. Kelch: Tötet alle seltenen Gegner im Raum, um die Prüfung zu bestehen.

Habt ihr alle Räume hinter euch gebracht, erwartet euch ein Endboss, den ihr noch bezwingen müsst. Ist auch er geschafft, habt ihr die Prüfung erfolgreich abgeschlossen.

Altar der Aszendenz

Falls ihr Heiliges Wasser habt, könnt ihr dieses Nutzen, um bei Balbala neue Relikte zu erwerben oder weitere Schlüssel zu erhalten. Wichtiger ist allerdings der Altar der Aszendenz. Hier legt ihr eure Klassenspezialisierung fest und könnt zwei Punkte in den neuen Fertigkeitenbaum investieren.

Wichtig: Ihr könnt die Aszendenz nach einmaliger Auswahl nicht wieder wechseln. Ausgegebene Punkte lassen sich aber wie herkömmliche Fertigkeitenpunkte zurücksetzen.

Wie schalte ich weitere Aszendenzpunkte frei?

Die erste Prüfung im Rahmen der Quest "Aufstieg zur Macht" könnt ihr so oft wiederholen, bis ihr sie geschafft habt. Für alle weiteren Prüfungen gilt das nicht. Mit dem Abschluss der Quest erhaltet ihr eure ersten zwei Aszendenzpunkte.

Von nun an können Gegner die Kartengegenstände Dschinn-Barya droppen lassen. Diese Items setzt ihr wie gehabt im Reliktaltar ein. Scheitert ihr bei der Prüfung, ist das Item verloren und ihr benötigt ein weiteres, um es erneut zu versuchen.

Ob ihr durch die Prüfung weitere Punkte erwarten könnt, seht ihr anhand der Item-Beschreibung. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Das bedeutet allerdings nicht, dass ihr für jede weitere abgeschlossene Prüfung auch weitere Aszendenzpunkte vergeben könnt. Seht ihr euch den Infokasten des "Dschinn-Barya"-Items an, erfahrt ihr dadurch auch, ob weitere Aszendenzpunkte beim Abschluss gewährt werden oder nicht.

Generell gilt: Die Anzahl der Prüfungen muss höher sein als die zuletzt abgeschlossene, damit überhaupt die Möglichkeit besteht weitere Skillpunkte freizuschalten. Im Rahmen der "Early Access"-Version von Path of Exile 2 könnt ihr ein Maximum von acht Aszendenzpunkten erhalten.

Chaos-Prüfungen im Tempel des Chaos

Dasselbe betrifft die sogenannte Inschrift des Ultimatums. Im dritten Akt könnt ihr über die Feuchtlande der Chimären den Tempel des Chaos aufsuchen. Mit ihm erhaltet ihr eine weitere Gelegenheit eure Aszendenz zu stärken. Die Inschrift des Ultimatums ist das Äquivalent von Dschninn-Barya und lässt euch Chaos-Prüfungen bestreiten.

Die Prüfungen des Chaos sind ein alternativer Weg Aszendenzpunkte zu erhalten. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Chaos-Prüfungen können in der Regel schneller abgeschlossen werden als die Prüfung der Sekhemas, allerdings zieht auch der Schwierigkeitsgrad nochmal an. Hier wählt ihr vor jedem Kampf einen Nachteil aus, der über sämtliche Prüfungen bestehen bleibt. Vorteile gibt es nicht.

Erreicht ihr die auf der Inschrift des Ultimatums angegebene Anzahl an Prüfungen, werden euch weitere Aszendenzpunkte gewährt (sofern nicht anders auf dem Item angegeben). Ihr seid also nicht gezwungen sämtliche Prüfungen abzuschließen, um euch die Skill-Punkte zu sichern.