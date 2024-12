Path of Exile 2: "Uralte Gelübde" lösen

Bei der Quest "Uralte Gelübde" von Path of Exile 2 müsst ihr eine Verwendung für ein Relikt finden, das ihr nur mit etwas Glück erhalten könnt. Wie ihr die Quest freischalten und abschließen könnt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Erstes Relikt finden und Quest freischalten

"Uralte Gelübde" gehört nicht den Hauptmissionen von Path of Exile 2 an und wird auch nicht über einen NPC in eurem Lager aktiviert. Stattdessen schaltet ihr die Quest frei, wenn ihr "Die Knochengruben" (Akt 2) aufsucht. Im Rahmen der Mission "Der Diebstahl von Elfenbein" müsst ihre die Grube ohnehin betreten.

In den Knochengruben findet ihr das Relikt des Sonnenklans. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hier warten Wüstlinge, Plünderer, Eiferer und andere Gegner darauf von euch verkloppt zu werden. Eine dieser Einheiten könnte bei seinem Ableben das sogenannte Relikt des Sonnenklans fallen lassen. Der Drop erfolgt rein zufällig und ist nicht an einen bestimmten NPC gekoppelt.

Sobald ihr es einsammelt, schaltet ihr die Mission "Uralte Gelübde" auch schon frei. Doch die Missionsanweisung gibt nicht viel her: "Findet eine Verwendung für das Relikt". Wo ihr danach suchen sollt und welches Objekt oder welcher Charakter damit etwas anzufangen weiß, müsst ihr selbst herausfinden.

Zweites Relikt finden

Zunächst jedoch solltet ihr erst das zweite Relikt finden. Richtig gelesen, es gibt noch ein Relikt. Dieses befindet sich allerdings nicht in den Knochengruben, sondern in der Wüstenstadt Keth (Akt 2). Auch dieser Ort ist mit einer Quest verbunden: "Die Stadt der sieben Wasser".

In Keth findet ihr das Relikt des Kabala-Klans. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Prügelt euch auch hier durch Horden von Monstern und anderen Ungetümen, bis einer der Gegner das Relikt des Kabala-Klans ausspuckt. Mit dem Erhalt des zweiten Relikts wird die Quest-Beschreibung folgendermaßen aktualisiert: "Findet eine Verwendung für die Relikte". Ein drittes Relikt gibt es nicht. Ihr könnt jetzt den Zielort aufsuchen.

Beide Relikte einsetzen und Quest abschließen

Mit der Verfolgung der Quest "Eine Krone aus Stein" bietet sich auch die optimale Gelegenheit die Relikte endlich wieder loszuwerden. Immerhin nehmen die beiden Fragmente in eurem begrenzten Inventar lediglich Platz ein.

Reist zum Tal der Titanen (Akt 2) und sucht das Gebiet gründlich nach einem zweiten Wegpunkt ab. Seht ihr den zweiten Wegpunkt, findet ihr in dessen Nähe eine kleine Treppe, die zu einer riesigen Statue führt. Hier könnt ihr beide Relikte einsetzen und einen permanenten Bonus erhalten:

Entscheidet euch für einen der beiden Vorteile. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

30% erhöhte erhaltene Phiolen-Füllungen.

15% erhöhte Mana-Wiederherstellung von Fläschchen.

Ihr dürft euch nur für einen der beiden Vorteile entscheiden. Ist der Effekt aktiviert, bleibt dieser auch bestehen. Ihr könnt aber jederzeit wieder ins Tal der Titanen zurückkehren und den Effekt ändern. Die Mission "Uralte Gelübde" gilt durch die gefundene Verwendung der Relikte als abgeschlossen.

