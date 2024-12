Path of Exile 2: Wille bekommen und erhöhen

In Path of Exile 2 gibt es erstmals die neue Ressource Wille, die ihr für permanent aktive Fertigkeiten benötigt. Was genau es damit auf sich hat und was ihr tun müsst, um den Willen dauerhaft zu erhöhen, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist Wille?

Wille ist neben Leben, Schild und Mana die vierte Ressource in Path of Exile 2 und findet nur bei anhaltenden Fertigkeiten seinen Einsatz. Meist handelt es sich dabei um Stärkungen, die einmalig aktiviert werden müssen und im Gegenzug Wille-Punkte reservieren.

Anzeige

Links seht ihr eine volle, rechts eine teils reservierte Wille-Anzeige. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sichtbar ist euer Wille am rechten Bildschirmrand, direkt neben eurem Mana-Vorrat. Erstellt ihr einen neuen Charakter, startet dieser allerdings ohne Wille ins Spiel. Ihr müsst euren maximalen Willen erst nach und nach erweitern.

Anzeige

Wie bekomme ich mehr Wille?

Die permanente Erhöhung von Wille erfolgt in Path of Exile 2 durch das Besiegen von bestimmten Bossen. Im Rahmen der "Early Access"-Version ist der maximale Wille-Wert 100. Ihr könnt diesem Wert nur noch durch Items weiter ausbauen. So gewähren euch beispielsweise manche Amulette zusätzlichen Willen, solange ihr sie ausgerüstet habt.

Sucht den König in den Nebeln auf, um eure ersten 30 Willenspunkte zu erhalten. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Den Anfang macht der König in den Nebeln in Freydorn (Akt 1). Im Rahmen der Quest "Ominöse Altäre" ist es eure Pflicht Ritualaltäre zu suchen und zu reinigen. Habt ihr das getan, könnt ihr euch dem Boss stellen. Bei seinem Ableben lässt er Glühender Gemmenschädel (+30 Wille) fallen. Benutzt den Schädel im Inventar, um euren Wille-Wert zu erhöhen.

Besiegt Ignaduk, um noch mehr Wille zu erhalten. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die zweite Packung Wille bekommt ihr von Ignaduk, die Moorhexe. Ihr findet sie in Das Azak-Moor (Akt 3), welches ihr über das verseuchte Brachland aufsuchen könnt. Beim Gebietseingang erhaltet ihr dazu auch die Quest "Rache der Stämme" von Servi. Habt ihr sie bezwungen, droppt Verrottender Gemmenschädel (+30 Wille).

Anzeige

Um euren Wille-Wert aufs Maximum zu befördern, müsst ihr erst den Grausam-Schwierigkeitsgrad freischalten. Sucht Ignaduk, die Moorhexe dann erneut im Azaj-Moor (Akt 3) auf und bezwingt sie, um +40 Wille zu erhalten. So erlangt ihr ein Maximum von insgesamt 100 Willen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.