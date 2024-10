PS4-Hit vor dem endgültigen Aus: Sony trifft radikale Entscheidung

Rund zehn Jahre nach dem Release zieht Sony bei einem Fan-Liebling der PS4-Ära die Reißleine und entfernt Little Big Planet 3 komplett aus dem PlayStation-Store. Ihr habt nicht mehr lange Zeit, um euch das Spiel zu sichern, bevor es für immer von der Bildfläche verschwindet.

Sony zieht PS4-Hit aus dem Verkauf

Little Big Planet 3 läuft die Zeit davon. Sony wird den PS4-Hit am 31. Oktober 2024 aus dem Verkehr ziehen und aus dem PlayStation-Store entfernen. Damit wird das bunte Abenteuer knapp zehn Jahre nach seinem ursprünglichen Release eingemottet.

Wer Little Big Planet 3 vor diesem Datum kauft, kann jedoch weiterhin auf das Spiel und alle dazugehörigen DLCs zugreifen. Falls ihr das niedliche Jump- ’n’-Run-Spiel also noch ausprobieren wollt, solltet ihr nicht allzu lange warten. (Quelle: Twitter)

In Little Big Planet 3 steuert ihr den beliebten Charakter Sackboy sowie seine Freunde durch abwechslungsreiche Level voller Rätsel und Platforming-Herausforderungen.

Falls ihr das Spiel lieber als Disc besitzen möchtet, könnt ihr es euch momentan auch noch bei Anbietern wie Amazon und MediaMarkt schnappen. Nachdem das Spiel aus dem PlayStation-Store verschwunden ist, werden aber voraussichtlich auch die physischen Exemplare nicht mehr allzu lange auf Lager sein.

Warum entfernt Sony Little Big Planet 3?

Im Tweet, der das Ende von Little Big Planet 3 ankündigt, findet sich keine Begründung für den außergewöhnlichen Schritt. Dass Sony einfach ein hauseigenes Spiel vom Markt nimmt, dürfte viele Fans schockieren, doch bei dem Sackboy-Abenteuer gab es bereits seit Monaten Probleme.

Erst im April 2024 hatte Sony die Online-Features des Spiels komplett abgestellt. Als Grund dafür hatte das Unternehmen andauernde technische Probleme angegeben. In der Reddit-Community wird aber auch von Hackern gesprochen, die von Sony nicht in den Griff bekommen wurden. Anstatt die Probleme zu beseitigen, hat sich PlayStation nun also dafür entschieden, das Spiel einzustampfen. (Quelle: Reddit)

