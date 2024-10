Kommt erst mit der PS6: Geniales PC-Feature fehlt auf der PS5 Pro

Sony setzt bei der PS5 Pro auf die hauseigene Upscaling-Technologie PSSR. Doch Frame Generation scheint die Konsole ab Werk nicht zu unterstützen. Laut den Technik-Experten von Digital Foundry gibt es dafür einen guten Grund.

PS5 Pro: Sony setzt nur auf KI-Upscaling

Mit der PS5 Pro kommt auch bei Sony die KI ins Spiel. Mit PSSR setzt das Unternehmen auf eine eigens entwickelte Upscaling-Methode, die ähnlich wie Nvidia DLSS dank KI-Algorithmen ein besonders starkes Ergebnis auf den Bildschirm zaubern soll. Doch Frame Generation, also das Berechnen von Zwischenbildern, um die Bildrate weiter zu erhöhen, fehlt bei der PS5 Pro. Aber warum eigentlich?

Die Technik-Experten von Digital Foundry geben darauf in ihrem Podcast eine einleuchtende Antwort: Timing. Wie wir wissen, fing Sony schon mit der Konzeption der PS5 Pro an, als die PS5 noch nicht einmal auf dem Markt war – und das ist mittlerweile knapp vier Jahre her. Frame-Generation-Technologien von Nvidia oder AMD machten jedoch erst deutlich später von sich reden. Mit anderen Worten: Als Sony die Weichen für die PS5 Pro stellte, konnten sie Technologien wie Frame-Generation noch gar nicht auf dem Schirm haben.

Höchstwahrscheinlich wird Frame-Generation also erst mit der PS6 Einzug ins Konsolen-Universum von Sony halten. Die entsprechende Stelle im Podcast könnt ihr euch hier anschauen:

Was nicht ist, kann noch werden!

Im Podcast räumt Digital Foundry übrigens auch ein, dass Sony durchaus noch eine Frame-Generation-Technologie für die PS5 Pro nachreichen könnte. Seit FSR3 gibt auch eine FMF(Fluid-Motion-Frames)-Technologie von AMD. Diese basiert nicht auf KI – das gibt’s erst mit FSR4 – und ist mit vielen Systemen kompatibel, könnte also potenziell auch bei der PS5 Pro zum Einsatz kommen. Nicht zuletzt, weil auch hier ein SoC von AMD seine Arbeit verrichtet.

Gleichzeitig schafft es AMDs Frame-Generation-Technologie noch nicht, ähnlich qualitativ hochwertige Ergebnisse wie Nvidias KI-gestützte DLSS-Lösung zu produzieren. Vielleicht hat Sony sich also auch deswegen dazu entschlossen, die Frame-Generation-Technologie nicht für die PS5 Pro zu adaptieren und sich stattdessen auf das KI-Upscaling zu konzentrieren.

