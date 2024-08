Shooter-Fans jubeln: Brutaler Grafik-Kracher wird in den Himmel gelobt

Die ersten Previews zum kommenden Action-Spektakel Warhammer 40,000: Space Marine 2 sind raus und lassen die Vorfreude der Fans ins Unermessliche steigen.

Warhammer 40k: Space Marine 2 wird ein wunderschönes Action-Fest

For the Emperor! Ab 09. September können sich beinharte Warhammer-Fans und Shooter-Enthusiasten in Warhammer 40,000: Space Marine 2 so richtig austoben.



Schon kurz nach der Ankündigung im Dezember 2021 sorgte das spektakuläre Gemetzel für reichlich Furore, was nicht zuletzt an der fantastischen Optik des ersten Trailers lag.



Nun konnten Pressevertreter zum ersten Mal selbst Hand an das Game legen und siehe da: Space Marine 2 sieht nicht nur fulminant aus, sondern soll darüber hinaus auch ein verdammt gutes Spiel sein.



Der X-User Shinobi602 hat das Feedback der Presse in einem umfangreichen Tweet auf Englisch zusammengefasst (Quelle: Shinobi602 auf X).

Anzeige

Warhammer 40,000: Space Marine 2 ist ein echter Grafik-Kracher. (© Focus Entertainment)

Das sagt die Presse zu Warhammer 40k: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 wird vor allem für seine dichte Atmosphäre, das brachiale Gameplay und die überraschend große Abwechslung gelobt.



Neben der Story-Kampagne, die ihr wahlweise auch mit einem Freund oder einer Freundin zusammen spielen könnt, warten noch spezielle PvE-Koop-Missionen auf euch, die auf Squads von bis zu drei Spielern ausgelegt sind.



Der Tenor ist also eindeutig: Space Marine 2 hat das Potenzial, das vielleicht beste Spiel im Warhammer-Universum zu werden.

Anzeige

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PlayStation 5) Eliminiere als legendärer Space Marine Titus in einer spektakulären neuen Kampagne gnadenlose Tyranidenschwärme. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2024 17:57 Uhr

Warhammer 40,000: Space Marine 2 erscheint am 9. September für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC.



Wer sich allerdings die Gold-Edition des Spiels kauft, kann bereits am 5. September damit loslegen, die Tyranidenschwärme auszuradieren.



Außerdem beinhaltet die Version für 30 Euro mehr einen Season Pass für neue Champions, Skins und zukünftige Inhalte. Ob damit auch mögliche Story-DLCs gemeint sind, bleibt vorerst abzuwarten.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.