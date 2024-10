Statt Kino direkt bei Amazon Prime: US-Komödie entpuppt sich als Streaming-Hit

Im Moment erobert eine US-amerikanische Action-Komödie weltweit die Charts bei Amazon Prime Video. Sie ist absolut mit Stars besetzt – „Thanos“ aus dem MCU und „Tyrion Lannister“ von „Game of Thrones“ sind mit dabei und viele mehr. Doch lohnt sich „Brothers“ überhaupt oder verspricht der beeindruckende Cast am Ende zu viel? Als Appetithappen gibt es schon mal den obigen Trailer zum Film.

Neue Nummer 1 bei Amazon Prime Video

Erst seit wenigen Tagen steht „Brothers“ bei Amazon Prime Video zum Abruf bereit. In den USA kam der Film ab dem 11. Oktober sogar vereinzelt in die Kinos, hierzulande verzichtete man auf eine Veröffentlichung auf der großen Leinwand. Stattdessen kann die Komödie seit dem 17. Oktober direkt beim Streaming-Dienst gesehen werden (bei Amazon Prime Video ansehen).

Mit Erfolg, denn dort landet der Film jetzt auf dem ersten Platz der beliebtesten Amazon-Prime-Filme weltweit – und dies mit großem Vorsprung (Quelle: FlixPatrol). In Deutschland reicht es momentan nur für den zweiten Platz, doch dies kann sich ja bald ändern. Hierzulande verteidigt noch der US-amerikanische Katastrophenfilm „No Way Up“ die Spitzenposition (bei Amazon Prime Video ansehen).

Aktuell auf dem ersten Platz bei den Filmen – „Brothers“. (© FlixPatrol – Screenshot)

In „Brothers“ mimen Josh Brolin und Peter Dinklage ein optisch ungleiches Zwillingspaar. Der eine (Josh Brolin) möchte mit seiner kriminellen Vergangenheit nichts mehr zu tun haben, der andere (Peter Dinklage) unterminiert dieses Vorhaben – der letzte große Coup steht an. Angelegt ist „Brothers“ als vielversprechendes Roadmovie. Neben Josh Brolin und Peter Dinklage finden sich weitere Stars in der Besetzungsliste, beispielsweise Brendan Fraser, Glenn Close und Marisa Tomei.

Meinungen zum Film gehen auseinander

Doch kann der Film halten, was die Schauspielerriege verspricht? Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Bei der IMDb schafft der Film nur eine schwache Bewertung mit 5,4 Punkten – ein eher mauer und durchschnittlicher Film. Ähnlich ernüchternd das Bild bei Rotten Tomatoes. Nur 37 Prozent der Profi-Kritiker konnte „Brothers“ überzeugen, bei den Zuschauern waren es mit 47 Prozent nur etwas mehr.

Etwas unkritischer sieht dies die Zuschauerschaft bei Amazon. Derzeit gibt es zwar nur etwas über 30 Rezensionen, doch die bewerten den Film am Ende mit positiven 4,1 von maximal 5 Sternen. Fast die Hälfte der Prime-Zuschauer (48 Prozent) vergibt sogar die volle Punktzahl. So schlecht kann der Film demnach gar nicht sein. Was also tun? Am besten selbst anschauen und sich eine eigene Meinung bilden.