The Last of Us 2: PlayStation-Kracher sollte noch übler enden

The Last of Us 2 ist einer der düstersten PlayStation-Blockbuster überhaupt und erzählt eine gnadenlose Rachegeschichte. Das PS5-Remaster deckt aber auf, dass das Spiel ursprünglich sogar noch herzzerreißender ausgehen sollte.

Dieser Artikel enthält Spoiler zu The Last of Us 2:

The Last of Us 2: PS5-Remaster erlaubt Blick hinter die Kulissen

Seit seinem Release auf der PS4 hat Naughty Dogs The Last of Us 2 mit seiner gnadenlosen Gewaltparabel für Kontroversen in der Gaming-Community gesorgt. Durch einen Entwicklerkommentar im PS5-Remaster wird aber klar, dass die ursprüngliche Rachespirale um Ellie und Abby sogar noch verstörender ausgegangen wäre und noch mehr Leben gefordert hätte.

Schaut euch hier den Trailer zum PS5-Remaster von The Last of Us 2 an:

The Last of Us 2 Remastered: No Return Trailer

TLOU 2: Abby sollte PlayStation-Hit nicht überleben

Das PS5-Remaster von The Last of Us 2 bietet Horror-Fans so manchen Einblick hinter die Kulissen. Unter anderem erfahren Spieler durch den Entwicklerkommentar, welche Schlenker die Geschichte eigentlich hätte nehmen sollen – und mehrere Charaktere hätten demnach ein bitteres Schicksal erlitten.

So hätte zum Beispiel Lev, der Junge, den Abby in Seattle unter ihre Fittiche nimmt, in einer früheren Version des Spiels sterben sollen. Als verhältnismäßig unschuldiger Charakter hätte sein Tod zu noch mehr Tragik in der ohnehin schon düsteren Geschichte geführt – außerdem hätte auch die Szene verändert werden müssen, in der er Abby davon abhält, Ellie und Dina im verlassenen Theater hinzurichten.

Und nicht nur Lev sollte ursprünglich ein bitteres Ende finden – auch Abby sollte den Showdown des Spiels nicht überleben und von Ellie am Strand ertränkt werden. Damit wäre das scheinbar ausweglose Leid des Spiels aber noch nicht vorüber gewesen. Ellie wäre im Anschluss zu ihrer Farm zurückgekehrt, dort jedoch von einem bis dato unbekannten Charakter attackiert worden. In diesem Kampf hätte sie zwei ihrer Finger verloren.

Der Angreifer sollte ein Elternteil eines NPCs sein, der durch Ellie im Laufe des Spiels getötet worden war. Somit wäre die Spirale aus Gewalt und Rache nicht wie in der finalen Version zu einem Ende gekommen, sondern hätte sich stattdessen weitergedreht und noch mehr Menschen in ihrem Sog erfasst. Dagegen wirkt das offizielle Ende von The Last of Us 2 beinahe wie eine Gute-Nacht-Geschichte. (Quelle: Kotaku)

