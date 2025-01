Verlassene Orte und Geisterstädte: 9 faszinierende Lost Places in Deutschland

Das ehemalige Chemiewerk Rüdersdorf ist heute ein Lost-Place.© IMAGO / Frank Sorge 8 / 11

Anzeige

Die einstige Chemiefabrik bei Berlin präsentiert sich heute vor allem als rotes Betonskelett, das so an das Ende der Welt erinnert, dass hier Szenen für Filme wie „Enemy at the Gates“, „Monuments Men“ und die düstere Serie „Dark“ entstanden sind.

Das Betreten des Lost Places ist euch nicht gestattet, doch vom benachbarten Museumspark in Rüdersdorf könnt ihr einen Blick darauf werfen. Wo früher Kalkstein abgebaut wurde gibt es heute zahlreiche Angebote wie Führungen, Geocaching, Fackelwanderungen und vieles mehr.