Will Smith live 2025: Tickets und Termine für die Deutschlandkonzerte

Der Prinz aus Bel Air geht mit einem neuen Album im Schlepptau auf Tour. Wer Will Smith live erleben will, hat auch in Deutschland einige Gelegenheiten dazu. Wir zeigen euch alle Konzerttermine und wann ihr an Tickets für Will Smiths Tour kommt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Tickets für Will Smiths Tour 2025

Will Smith geht mit 26 Konzerten auf Tour. Darunter befinden sich einige Festivalauftritte sowie Solokonzerte. Vier der 26 Termine finden dabei in Deutschland statt – davon sind drei mit Smith als Hauptact:

13. Juli 2025: Hamburg, Stadtpark Open Air

15. Juli 2025: Hannover, Gilde Parkbühne

18. Juli 2025: Frankfurt, Festhalle

Anzeige

Am 12. Juli spielt Will Smith in Wolfsburg auf dem Sommerfestival der Autostadt. Tickets für die Solokonzerte gibt es ab Donnerstag, den 20. März, um 10 Uhr bei Eventim.



Wer lieber das Festival in Wolfsburg besuchen möchte, findet die Tickets ab dem 28. April um 10 Uhr bei Eventim. Der reguläre Ticketpreis liegt bei 37,70 Euro – Kinder zahlen für die Tickets 20,10 Euro. Mehr Infos zu dem Sommerfestival der Autostadt findet ihr auf der offiziellen Webseite.



Alle weiteren Termine der „Based on a True Story Tour“ findet ihr in dem Ankündigungspost von Will Smith auf Instagram:

„Based on a True Story“: Das neue Album von Will Smith

Passend zu der Tour bringt Will Smith sein neues Album mit, das am 28. März 2025 erscheint. Das Studioalbum ist das erste von Smith nach 20 Jahren – 2005 erschien sein letztes Album „Lost and Found“.



Insgesamt 14 Tracks werden auf „Based on a True Story“ zu hören sein. Mit dabei sind unter anderem Smiths Sohn Jaden:

Int: Barbershop - Day (feat. DJ Jazzy Jeff & B. Simone) You Lookin' For Me? The Reverend (Rave Sermon) Rave In The Wasteland Bulletproof (feat. Jac Ross) Hard Times (Smile) (feat. Teyana Taylor) BEAUTIFUL SCARS (feat. OBanga) TANTRUM FIRST LOVE Make It Look Easy You Can Make It WORK OF ART (feat. Jaden) The Reverend (WOA Interlude)

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.