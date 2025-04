Zur Einstimmung auf's neue Album: Arte zeigt „kostenloses“ Machine-Head-Konzert in der Mediathek

Heute, am Freitag, den 25. April, erscheint mit „Unatoned“ das neue „Machine Head“-Album. Wer sich neben den neuen Tracks zum Wochenende auch die Highlights aus der über 30-jährigen Band-Geschichte ins Ohr ballern will, kann in der Arte-Mediathek gratis und ohne Anmeldung das Machine-Head-Konzert vom „Hellfest 2024“ streamen.

Machine Head beim Hellfest: „Unglaubliche Show“ – jetzt gratis ansehen

„Dank“ Rundfunkbeitrag könnt ihr das Machine-Head-Konzert vom Hellfest 2024 ohne zusätzliche Kosten streamen. Ihr findet die Übertragung im Webangebot von Arte oder direkt bei YouTube:

Zu viel Zeit solltet ihr euch bis zum Anschauen nicht lassen. Der Gratis-Konzertmitschnitt bleibt noch bis zum 27. Juni online.

Das Hellfest gilt als eines der größten Metal-Festivals der Welt. Machine Head waren im vergangenen Sommer einer der Headliner. Die Band rund um Frontmann Robb Flynn legte dabei ein energiegeladenes 90-minütiges Set hin. Die Setlist umfasste Klassiker wie „Imperium“, „Ten Ton Hammer“, „Locust“ und „Davidian“ sowie neuere Titel wie „Choke On The Ashes Of Your Hate und „No Gods, No Master“. Besonders emotional wurde es bei „Darkness Within“, das Flynn seiner Mutter widmete, die an diesem Tag ihren 85. Geburtstag gefeiert hätte. Der Song begann mit einer akustischen Einleitung, begleitet von einer stimmungsvollen Lichtshow durch die Smartphones der Fans.

Vor allem beim Finale mit „Halo“ erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt, als die Band von einem Meer aus Feuer und Pyrotechnik umgeben war. In den sozialen Netzwerken zeigten sich Fans begeistert von der Show:

Neues Album „Unatonted“ erscheint heute

Mit „Unatoned“ gibt es seit dem 25. April das elfte Studioalbum der Groove-Metaler.

In den Reviews zeigt sich, dass Robb Flynn & Co. ein solides Album veröffentlicht haben. Es kommt zwar nicht an Meisterwerke wie „The Blackening“ heran, knüpft aber qualitativ zumindest an die bisherigen Alben an. Morecore vergibt etwa 8 von 10 Punkten, Metal.de 7 von 10. Bei der deutschen Ausgabe vom Metal Hammer reicht es nur für 4/7. Hier könnt ihr im Stream reinhören und euch selber ein Bild machen:

Wer mit den neuen Songs nicht warm wird oder nach dem Album-Release erst recht nicht genug bekommen kann, schaltet zum kostenlosen Konzert-Stream bei Arte ein. Dort gibt es noch weitere Highlights aus der harten Metal-Welt zum Anhören, zum Beispiel die Hellfest-Auftritte von Bruce Dickinson (Iron Maiden), Saxon, Corey Taylor (Slipknot), Kanonenfieber, Babymetal oder Accept. Hier geht es zur kompletten Übersicht.