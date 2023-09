19 / 36

Rexblisar

Quelle: RJ Palmer

Auf den ersten Blick wirkt es so, als würdet ihr geradewegs in einen Märchenwald hineinsehen. Neben einem Frosdedje, einem Hirsch, der womöglich Kronjuwild darstellt, findet sich im Mittelpunkt Rexblisar. In diesem Fall sieht es einer Eule sehr ähnlich. Zwischen seinen Beinen versteckt sich auch die Vorstufe Shnebedeck. Bei so vielen frostigen Pokémon darf natürlich auch Botogel nicht fehlen. Die mit Abstand gruseligsten Taschenmonster auf dem Bild sind wohl das Pantimos in Form eines Frosches und Patimimi als Kaulquappe.