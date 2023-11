3 / 18

Ein Mysterium, welches vielen Spielern lange Zeit Fragen aufgab, war das Mädchen, welches sich regelmäßig bei den Fenstern des größeren Hauses auf der Emerald Ranch blicken lässt. Ihr könnt sie in den Abendstunden am besten mit dem Fernglas erspähen, während sie unheilvoll nach draußen starrt. Manchmal erhellt sich auch der Raum, in dem sie sich befindet. Meistens steht sie aber in völliger Dunkelheit bei den Fenstern, was euch zu nächtlicher Stunde schon mal den Schauer über den Rücken laufen lässt. Was hat es nur mit ihr auf sich?

Inzwischen ist das Rätsel gelöst. Es handelt sich bei dem Mädchen um Miriam Wegner. Sie ist die Tochter des Farmbesitzers Uncle Eugene und wird von diesem im Haus gefangen gehalten. Wie ihr in einem Gespräch mit Hosea während der Story-Mission „Die Rückgrate Amerikas“ in Kapitel 2 erfahrt, ist Eugene ein grausamer Mann, der seine Tochter wohl sogar sexuell misshandelt. Auch eine Zufallsbegegnung mit einer Frau, die euch bittet, sie zur Emerald Ranch zu bringen bestätigt dies. Im Gespräch mit ihr erfahrt ihr weitere Details über den Farmbesitzer. Eindeutige Klarheit gibt euch aber der Brief an Miriam Wegner, den ihr in der verlassenen Postkutsche am Wegesrand direkt über dem „CUMBERLAND“-Schriftzug auf der Karte finden könnt. Darin schreibt Annabelle ihrer Cousine Miriam und macht sich Sorgen, da sie ihren Geliebten Joshua durch einen schrecklichen Vorfall verloren hat. Zudem klagt sie Eugene an, Miriam nicht ihre Briefe vorzuenthalten oder ihr in irgendeiner Weise zu schaden.

Der schreckliche Vorfall, auf den sich der Brief bezieht, hat sich im verlassenen Saloon der Emerald Ranch zugetragen. Dort seht ihr Blutspuren am Boden und Einschusslöcher in der Wand. Draußen hinter dem Saloon findet ihr dann sogar das Grab von Joshua Burgess. Auf dem Grabstein steht dabei „Accidentally shot" („aus Versehen erschossen"). Offenbar hat Uncle Eugene Miriams Geliebten aus Eifersucht getötet und hält sie seitdem gefangen. Eugene findet ihr auf der Veranda des Hauses vor, wo er euch sofort verbal attackiert, wenn ihr euch nähert. Sofern ihr ihn zu sehr provoziert, wird er euch angreifen. Witzigerweise interessiert es die anderen Bewohner nicht, wenn ihr ihn K.O. schlagt, was Bände über seine Beliebtheit spricht.