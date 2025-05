Nintendo Switch 2: Wer schnell ist, kann die Konsole jetzt auf Amazon vorbestellen

469,99 Euro kostet die Switch 2 – im Bundle mit Mario Kart World werden 509,99 Euro fällig. Jetzt könnt ihr die Konsole auch bei Amazon vorbestellen.

Update vom 14. Mai: Keine Einladungen oder anderen Schnickschnack mehr. Ihr könnt die Nintendo Switch 2 jetzt auch direkt bei Amazon vorbestellen. Die Konsole ist allerdings nur sporadisch verfügbar. Gut möglich also, dass sie binnen weniger Minuten wieder vergriffen ist. Nintendo Switch 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.05.2025 13:40 Uhr Nintendo Switch 2 + Mario Kart World-Set Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.05.2025 16:49 Uhr

Switch 2 vorbestellen: MediaMarkt und Saturn bieten Kauf ohne Einladung an

Daher unser Tipp: Bestellt die Nintendo Switch 2 einfach bei MediaMarkt oder Saturn. Die beiden Händlern haben schon jetzt ihre Pforten für die Vorbestellungen geöffnet und verzichten auf ein Einladungssystem. Einzige Voraussetzung: Ihr müsst euch im Online-Shop von MediaMarkt und Saturn mit eurem Konto anmelden oder euch eines erstellen, falls ihr noch keines habt.

Der Versand erfolgt der Switch 2 kostenfrei – es bleibt bei der Konsole also bei einem Preis von 469,99 Euro. Zudem bieten sie eine Preisgarantie an. Sollte der UVP also noch fallen, kriegt ihr die Preisdifferenz bis zum Release erstattet.

Zur Erinnerung: Die Switch 2 erscheint offiziell am 5. Juni 2025, Vorbestellungen nimmt Nintendo selbst nur über den My Nintendo Store und erst ab dem 8. April 2025 entgegen – und selbst dann nur für ausgewählte Switch-Online-Mitglieder. Wer keine Einladung bekommt, geht leer aus. Ähnlich sieht es bei Amazon aus (bei Amazon anschauen). Dort könnt ihr zwar schon jetzt um eine Einladung zur Vorbestellung betteln – garantiert ist eure Bestellung damit jedoch nicht.

Switch 2: Mit dem Bundle sparen

Wer übrigens nicht nur an der Konsole, sondern auch an Mario Kart World interessiert ist, für den lohnt sich der Kauf des Konsolen-Bundles. Das kostet 509,99 Euro, ist also 40 Euro teurer als die blanke Konsole. Da Mario Kart World in digitaler Form aber regulär 80 Euro kostet, spart ihr beim Bundle-Kauf insgesamt satte 40 Euro. Das Kombipaket ist ebenfalls bei MediaMarkt und Saturn ohne vorherige Einladung erhältlich.

Bei beiden Händlern gilt natürlich auch hier die Preisgarantie, geliefert wird voraussichtlich zum Release-Tag, dem 5. Juni 2025. Alternativ könnt ihr euch die Konsole auch zur Abholung im Laden bestellen.