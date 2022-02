Wer Probleme mit seinem WLAN hat, versucht alles, um die Netzabdeckung im eigenen Zuhause zu verbessern. Oft klappt das aber nur mit zusätzlichen Geräten wie einem WLAN-Repeater. 1&1 hat deswegen eine Aktion gestartet, bei der ihr bis zu vier Fritz-WLAN-Repeater kostenlos erhalten könnt. Das gilt auch für Bestandskunden.

1&1 verschenkt WLAN-Repeater an Kunden

Wenn das WLAN-Signal in der Wohnung oder im Haus schlecht ist, dann kommt beim Surfen im Netz nur Frust auf. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Besonders wenn man auf ein stabiles Netz für die Arbeit im Homeoffice angewiesen ist, kann man Probleme mit dem WLAN nicht gebrauchen. So habe ich meine Wohnung mit WLAN-Repeatern ausgestattet, um die Netzabdeckung zu steigern. Per Mesh-Technologie ist das ein Kinderspiel. Und genau solche WLAN-Repeater verschenkt 1&1 aktuell. Konkret heißt es dort:

Mehr WLAN-Reichweite für Ihr Heimnetz 1&1 WLAN-Versprechen: Wir bringen Ihr WLAN zum Laufen! Sofern unsere WLAN-Experten feststellen, dass Sie für einen optimalen WLAN-Empfang in allen Räumen zusätzliche Signalverstärker benötigen, stellen wir Ihnen bis zu 4 WLAN-Repeater kostenfrei zur Verfügung. Kontaktieren Sie dafür nach Schaltung Ihres DSL-Anschlusses einfach den 1&1 Kundenservice. (Quelle: 1&1)

Bei mydealz haben viele Kundinnen und Kunden von 1&1 den Support kontaktiert und als Bestandskundinnen und -kunden mehrere WLAN-Repeater kostenlos zugesichert bekommen. Man muss dem Support nur detailliert beschreiben, wo das Problem liegt und kann bis zu vier Geräte kostenlos bekommen. Ob man die WLAN-Repeater wirklich behalten darf, ist dabei nicht ganz eindeutig. Da gibt es verschiedene Aussagen. Ich bin selbst 1&1-Kunde und habe versucht, den Support zu kontaktieren, doch der ist aktuell absolut überlastet. Natürlich sollte man sich die WLAN-Repeater nur kostenlos holen, wenn man diese auch braucht. Ansonsten wird es solche Aktionen nicht mehr geben.

Wie lange läuft die Aktion von 1&1?

Auf der Aktionsseite für Neukunden steht etwas vom 28. Februar 2022, wobei wir natürlich nicht genau wissen, ob das auch für die WLAN-Repeater gilt. Sollten sich zu viele Kundinnen und Kunden beim Support melden, könnte die Aktion auch vorzeitig beendet oder auf Neukunden beschränkt werden.