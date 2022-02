Das ist mal eine Ansage: Die Telekom strebt keinen flächendeckenden Ausbau des eigenen 5G-Netzes an. Vor allem eine Kundengruppe wird das zu spüren bekommen. Wer mit der Deutschen Bahn reist, muss auf 5G unterwegs verzichten.

Deutsche Telekom Facts

Schlechte Aussichten für Bahnfahrer: Telekom bringt 5G nicht in Züge

Für Vielfahrer in der Deutschen Bahn ist es eine bittere Ansage, was der Technikchef der Telekom, Walter Goldenits, auf eine Community-Frage hin preisgab: 5G mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 GBit/s oder sogar jenseits dessen wird es in Zügen nicht geben. Wer unterwegs auf die derzeit höchst möglichen Datenraten im Mobilfunk angewiesen ist, sitzt auf dem Trockenen – und das auch in Zukunft.

Die Gründe dafür sind simpel: Das Mobilfunksignal dringt schlecht bis gar nicht in die Züge, Goldenits bezeichnet sie als Faradaysche Käfige. Verbindungsprobleme mit dem Handy im Zug sind allgemein bekannt und beschränken sich auch nicht auf 5G. Die DB bietet dafür in ihren Langstreckenzügen WLAN an Bord an. Doch auch das läuft letztlich über Repeater, die sich ins Mobilfunknetz einwählen. Telekom und DB kooperieren dafür.

Das Problem laut Goldenits: Die Repeater der DB seien technisch nicht in der Lage, das hochfrequente 5G-Signal zu verarbeiten (Quelle: Telekom). Das bedeutet indes nicht, dass überhaupt keine 5G-Verbindungen in die Züge der Deutschen Bahn kommen. Die Chancen dafür sind nur deutlich schlechter – nicht nur, aber auch weil man seitens der Telekom darauf verzichtet, die leistungsstarken 5G-Frequenzen im 3,6-GHz-Band in die Nähe der Zugstrecken zu bauen. Die Gigahertz-Frequenzen haben den Nachteil, dass ihr Signal nur für Kurzstrecken gut geeignet ist.

Lücken im 4G-Netz: Telekom verspricht Besserung

Wer mit der Bahn unterwegs ist, kann es natürlich auch einfach über das eigene Mobilfunknetz versuchen, statt ins WLAN des Zugs zu wechseln. Auch hier dürfte das Problem der 5G-Netzverfügbarkeit aber bleiben. Laut Goldenits will man bei der Telekom stattdessen die Lücken im 4G-Netz entlang der Strecken schließen, die es leider noch gebe.

Wie euer WLAN zuhause funktioniert und ihr es optimieren könnt, zeigen wir hier:

Wie funktioniert WLAN und wie kann ich meins optimieren? – TECHfacts #1 Abonniere uns

auf YouTube

Die Absage an 5G klingt bei Goldenits endgültiger als sie tatsächlich sein dürfte. Auch wenn die Telekom perspektivisch keinen 5G-Standalone-Betrieb entlang der Verbindungen der Deutschen Bahn plant – kommt es mal mit dem 4G-Netz soweit wie bei 3G/UMTS, das letztes Jahr abgeschaltet wurde, wird man auch entlang der Schienen für 5G-Abdeckung sorgen müssen.