Auf WhatsApp kursiert wieder eine fiese Abzock-Masche. Dieses mal nehmen die Betrüger den Vatertag zum Anlass und täuschen ein Gewinnspiel auf Obi vor. Wer so eine Nachricht erhält, sollte unverzüglich handeln.

Kriminelle gehen leider nie Ideen aus, wie sie ahnungslose Mitmenschen übers Ohr hauen können. Ein besonders beliebtes Ziel ist WhatsApp. Mit mehr als 2 Milliarden aktiven Nutzern und kaum vorhandener Kontrolle ist der Messenger der perfekte Ort, um dort sein Unwesen zu treiben. Aktuell kursiert ein Betrugsversuch auf WhatsApp, der mit einem Obi-Gewinnspiel neue Opfer sucht.

Falsches Obi-Gewinnspiel kursiert auf WhatsApp

Hier wird WhatsApp-Nutzern der Gewinn von 5.000 Gasgrills in Aussicht gestellt (Quelle: Netzwelt). Das Gewinnspiel soll von Obi veranstaltet werden, heißt es in der Nachricht. Perfide: Die Betrüger benutzen das bekannte Obi-Maskottchen, um Vertrauen zu erwecken. Wer aber auf den Link innerhalb der Nachricht klickt, wird nicht etwa zur Baumarkt-Kette weitergeleitet – sondern landet auf Betrugsseite.

Denn: Obi veranstaltet gar kein Gasgrill-Gewinnspiel. „Gewinnspiele von uns werden ausschließlich auf unseren Social Media Kanälen und auf den offiziellen Webseiten von OBI beworben. Bitte nicht darauf reinfallen“, heißt es auf der Facebook-Seite von Obi dazu.

In der Regel versuchen die Kriminellen mit solchen Fake-Gewinnspielen an Nutzerdaten zu kommen und sie im Anschluss zu verkaufen, es handelt sich also um klassisches Phishing. Tippt also niemals unbedacht irgendwo eure Login-Daten ein.

So reagiert ihr richtig

Wenn ihr so eine Nachricht erhaltet, klickt auf keinen Fall auf den Link innerhalb der Nachricht. Löscht sie und blockiert den Empfänger. Falls sie von einem Freund oder Verwandten kommt: Informiert den jeweiligen Empfänger, dass es sich um einen Fake handelt und bittet ihn, dass er auch seine Kontakte über den Betrugsversuch in Kenntnis setzt. Je mehr Menschen über das Fake-Gewinnspiel Bescheid wissen, desto schwerer haben es die Betrüger.