Erfolge geben Spielen noch einen kleinen extra Pfiff, doch PC-Spieler kamen da im Fall von Assassin's Creed Valhalla zu kurz. Das soll sich laut Ubisoft nun ändern.

AC Valhalla: Ein wildes Durcheinander

In den letzten Tagen gab es bei Ubisoft ein kleines Durcheinander. Spieler stellten kürzlich fest, dass Assassin's Creed Valhalla auf der neu eingeführten Ubisoft Connect auf der Liste der Erfolge fehlte, Watch Dogs Legion aber nicht. Wenige Tage später meldete sich das Unternehmen im Forum zu Wort und gab an, dass die fehlenden Erfolge keine Absicht wären und dass der Publisher an einer Lösung arbeitete. Dabei blieb es allerdings nicht.

Wie Eurogamer berichtete, änderte Ubisoft zwei Tage später seine Meinung:

„Errungenschaften sind für diesen Titel auf PC nicht verfügbar, und dies ist eine beabsichtigte Änderung. Anstelle von Erfolgen für neue Spiele auf Ubisoft Connect haben wir stattdessen die Herausforderungen, die XP und andere Belohnungen geben, erweitert“, so der Ubisoft-Mitarbeiter im Forum, doch auch hier war noch nicht das letzte Wort gesprochen.

Ein Happy End?

Kurze Zeit später veröffentlichte Ubisoft ein neues Statement:

„Wir sind uns bewusst, dass Errungenschaften für Spieler von Assassin's Creed Valhalla am PC nicht verfügbar sind - dies war nicht beabsichtigt. Wir arbeiten aktiv daran, Erfolge zu ermöglichen und werden euch auf dem Laufenden halten, sobald weitere Informationen verfügbar sind.“

Falls ihr jetzt durcheinander seid, fassen wir noch einmal zusammen. Erfolge fehlen in der Tat im Spiel, doch das stellte sich als unbeabsichtigte Verwechslung seitens Ubisoft heraus. Ubisoft arbeitet derzeit an der Fehlerbehebung, also werden irgendwann auch PC-Spieler auf die Jagd nach Erfolgen gehen können.

