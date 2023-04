Der neue Creative-Modus in Fortnite ist ein großer Spielplatz für kreative Gamer. Publisher Activision ist allerdings wenig begeistert davon, dass die Nutzer Content aus Call of Duty nachbauen, darunter Maps und bekannte Modi. Die Folge: Es hagelt Copyright-Beschwerden.

Fortnite Facts

CoD-Maps in Fortnite sind ein Problem

Mit Creative 2.0 hat Fortnite im März 2023 ein mächtiges Tool für alle Bastler vorgestellt. In dem neuen Modus können Fortnite-Spieler so ziemlich alles bauen, was ihre Fantasie zulässt. Prinzipiell lassen sich nun sogar eigene Videospiele innerhalb von Fortnite kreieren. Das ist vergleichbar mit dem Multiplayer-Hit Roblox.

Der offizielle Gameplay-Trailer zum neuen Creative-Modus:

Fortnite Creative 2.0 Gameplay Trailer

Die neuen Möglichkeiten wurden von den Spielern auch direkt genutzt und so entstanden innerhalb von 24 Stunden beeindruckende Nachbildungen von bekannten CoD-Maps und -Modi. Die Fortnite-Varianten von solchen Karten wie Rust oder Shipment sind von den Originalen kaum zu unterscheiden. Und hier wird es dann kritisch!

Publisher Activision sind diese Fortnite-Kopien nämlich ein Dorn im Auge. Schließlich hält das Unternehmen das Urheberrecht an diesen Maps.

Das bekommen nun auch die fleißigen Bastler zu spüren, denn Activision geht aktiv gegen die Nachbildungen vor. Davon berichtet unter anderem der Contet Creator Jake Lucky:

In einem Tweet führt er seine Sorgen und Gedanken weiter aus:

„Das Vorgehen macht absolut Sinn und war unvermeidlich, aber ich hoffe, dass die Creator einen kreativen Spin finden und irgendwie einen Workaround bekommen, der nicht gegen das Urheberrecht verstößt. Wir werden sehen.“

Tatsächlich steht in den AGBs von Creative 2.0, dass die Nutzer mit Copyright-Problemen und Account-Bans rechnen müssen, wenn sie geschützte Inhalte nachbauen. Insofern war diese Entwicklung bereits abzusehen.

Kreative Bastler lassen sich nicht unterkriegen

Viele User haben inzwischen damit begonnen, ihre CoD-Kopien zu löschen. Trotzdem wollen Spieler wie Mist Jawa auch weiterhin neue Inhalte für Shooter-Fans in Fortnite erstellen. In Zukunft dann aber ohne direkten Bezug zu Call of Duty.

