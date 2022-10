Die Auswahl an Anbietern und Tarifen für Mobilfunk ist in Deutschland groß. Den Überblick zu behalten und für sich den Vertrag zu finden, der am besten passt – das macht man nicht mal eben nebenher. Ein Experten-Vergleich hat jetzt die Antwort parat, welcher Tarif die beste Wahl für euch ist.

Deutsche Telekom Facts

Marktforscher sicher: Fraenk ist der beste Handyvertrag für Privatkunden

Der richtige Mobilfunk-Vertrag will gut ausgewählt werden. Wenn ihr daneben liegt, hängt ihr schließlich bei Laufzeit-Tarifen auch mal schnell zwei Jahre fest, wenn euch das Angebot doch nicht zusagt. Ein Vergleich muss her, bevor man sich für einen neuen Anbieter oder einen neuen Vertrag entscheidet.

Genau so einen hat das Marktforschungsinstitut SWI Finance im Auftrag des Handelsblatts erstellt und kommt zu einem ziemlich eindeutigen Ergebnis. Der aktuell beste Laufzeit-Tarif für Privatkunden am deutschen Markt aus 23 Angeboten, die zum Vergleich angetreten sind, ist Fraenk. Mit einer Bewertung von 87,7 aus 100 Punkten landet der Tarif im Telekom-Netz auf Platz 1 insgesamt, Platz 2 sichern die Tarife von Blau (86,9 Punkte, o2), gefolgt vom Tarif-Angebot von Aldi Talk auf Platz 3 (86,6).

Für den Vergleich haben die Marktforscher unter anderem Nutzerprofile angelegt, die sich in den Anforderungen unterscheiden, die die Kunden an ihren Tarif stellen. Entscheidend sind dabei neben der Vertragslaufzeit das Datenvolumen sowie die Download-Geschwindigkeit. Außerdem die Kontingente für Telefonieminuten und SMS mit einbezogen.

Fraenk schneidet unter anderem wegen der einfachen Handhabe gut ab. Der Tarif mit 5 GB Datenvolumen (bei Fraenk ansehen) wird per App abgeschlossen und gesteuert. Wer die eSIM-Variante wählt, lebt mit Fraenk im Mobilfunk komplett digital. Kostenpunkt 10 Euro pro Monat, Anschlussgebühren entfallen ebenso wie sonstige versteckte Kosten, was laut Vergleich einer der Pluspunkte von Fraenk ist (Quelle: Handelsblatt).

Beim Vergleich der Laufzeit-Tarife wurden Einsteiger und Normalnutzer verglichen. Die Ergebnisse der Tarife für beide Nutzerprofile sind zu je 50 Prozent in die Gesamtwertung mit eingeflossen.

Diese Fehler mit eurem Smartphone solltet ihr auf jeden Fall vermeiden:

Diese 5 Smartphone-Fehler hat JEDER schon mal gemacht Abonniere uns

auf YouTube

Aldi Talk gewinnt Prepaid-Vergleich für Kunden, die aufs Geld schauen

Den Vergleich der Prepaid-Angebote für Einsteiger gewinnt Aldi Talk im Kombi-Paket S mit 87,7 Punkten. Normalnutzer fahren am besten mit der Blau Allnet L Basic, während für Vielnutzer 1&1 All-Net-Flat 5G L im Vergleich den ersten Platz holt. Die Nutzungskategorien unterscheiden sich unter anderem im Hinblick aufs benötigte Datenvolumen sowie bei der gewünschten Internetgeschwindigkeit.