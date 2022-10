Wer sich jetzt für eines der Prepaid-Angebote von o2 entscheidet, erhält von Telefónica ein nettes Geschenk. Über einen Zeitraum von zwölf Wochen bekommen Neukunden das doppelte LTE-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Bis zu 75 GB stehen beim „Double Data Deal“ über drei Monate zur Verfügung.

o2: Doppeltes Datenvolumen für Prepaid-Neukunden

Telefónica macht seine Prepaid-Angebote interessanter: Bis zum 27. Dezember 2022 steht der „Double Data Deal“ bereit, bei dem Kunden ein doppeltes LTE-Datenvolumen erhalten. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neukunden.

o2 bietet den „Double Data Deal“ für die Prepaid-Tarife S, M und L an. Beim kleinsten Tarif, der 9,99 Euro im Monat kostet, stehen in den ersten 12 Wochen 7 GB statt 3,5 GB an Datenvolumen zur Verfügung. Noch mehr gibt es beim Prepaid-Tarif M, hier stehen 13 GB statt 7,5 GB bereit für 14,99 Euro. Für Vielsurfer könnte der L-Tarif für 19,99 Euro von Interesse sein, wo es im Rahmen der Aktion ganze 25 GB statt 12,5 GB gibt.

Bei allen Prepaid-Tarifen erhalten Kunden eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in deutsche Netze und EU-Roaming ist auch mit von der Partie. Die Laufzeit liegt unabhängig vom Tarif bei vier Wochen, Kunden bleiben also flexibel.

Neukunden können das doppelte Volumen jeweils monatlich im Oktober, November und Dezember aktivieren. Gesurft wird mit LTE-Geschwindigkeit im Netz von Telefónica, was bis zu 225 Megabit in der Sekunde im Downstream bedeutet. Im Upload sind maximal 50 Megabit pro Sekunde möglich.

o2: 500 MB mehr über die o2-App

Abseits der neuen Aktion erhalten Kunden weiterhin jeden Monat 500 MB als Datenvolumen extra, wenn sie die „Mein o2“-App installieren. Darüber hinaus gibt es ab dem zweiten Monat ein einmaliges Geschenk in Höhe von 10 GB für insgesamt 3 Monate (Quelle: o2).