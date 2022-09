o2 feiert als Marke von Telefónica seinen 20. Geburtstag. Logisch, dass da auch ein Geschenk für Kunden bei herausspringt. o2 hat sich für 20 GB kostenloses Datenvolumen entschieden, die ab sofort in der App bereitstehen. Auch Neukunden profitieren von der Aktion, erhalten aber weniger.

o2 Facts

o2 verschenkt 20 GB Datenvolumen

Bei o2 wird gerade das 20-jährige Bestehen der Marke gefeiert. Manche Kunden erhalten im Rahmen der Geburtstagsaktion ein besonderes Geschenk: 20 GB stehen als kostenloses Datenvolumen bereit.

Der Blick auf das Kleingedruckte macht deutlich, dass nicht alle Kunden mit dem Geschenk rechnen dürfen. Nur Bestandskunden mit dem Tarif o2 Free S und o2 Free S Boost erhalten das Paket. Die anderen Bestandskunden gehen leer aus – wobei sie weiterhin von einer Daueraktion bei o2 profitieren können. Über die App des Anbieters stehen jeden Monat 500 MB als Gratis-Volumen zur Verfügung.

Die kostenlosen 20 GB werden über die App von o2 aktiviert. Danach stehen sie einen Monat lang zur Verfügung. Eine Mitnahme über diesen Zeitraum ist also nicht vorgesehen (Quelle: o2).

Neukunden mit dem Tarif O2 Free S, M und L erhalten im Rahmen der Aktion 10 GB als kostenloses Volumen. Sie werden darüber hinaus mit einem Wechselbonus gelockt, den o2 wieder eingeführt hat. Wird die Rufnummer von einem anderen Anbieter hin zu o2 übernommen, winken insgesamt 100 Euro als Bonus. Dieser macht sich mit einer Ermäßigung in Höhe von 5 Euro über einen Zeitraum von 20 Monaten bemerkbar. Entsprechend muss es sich um einen Laufzeitvertrag handeln, mit dem o2 Kunden länger an sich binden will.

Lohnt sich ein Prepaid-Tarif heutzutage noch? Die Antwort gibt es im Video.

Lohnt sich heutzutage noch ein Prepaid-Tarif? Abonniere uns

auf YouTube

o2 Free S für 19,99 Euro

Der Tarif o2 Free S kostet 19,99 Euro im Monat und bietet dafür – ohne einmaliges Geschenk – Datenvolumen in Höhe von 3 GB. Hinzu kommt noch ein Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro. Neben einer Variante mit 24 Monaten Mindestlaufzeit wird der Tarif auch als Flex-Variante ohne Laufzeit angeboten. Hier steht der erwähnte Wechselbonus allerdings nicht zur Verfügung.