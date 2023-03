Da in Deutschland in absehbarer Zeit Gas- und Ölheizungen verboten werden sollen, fragen sich sicher viele, was denn die klimafreundlichen Alternativen kosten. Genau dazu gibt es jetzt eine Analyse mit den gängigsten Heizsystemen. Für bestimmte Systeme werden bis zu 70.000 Euro fällig.

Klimafreundliche Alternativen zur Gas- und Ölheizung sind teuer

Wer aktuell noch mit Gas und Öl heizt, was auf die meisten Haushalte in Deutschland zutreffen dürfte, hat auf die Ankündigung der Bundesregierung, dass ab 2024 diese Heizsysteme verboten werden wollen, sehr überrascht reagiert. Wer eine neue Heizung braucht, muss auf klimafreundliche Alternativen setzen. Davon gibt es so einige, die aber ordentlich ins Geld gehen. Bei Statista hat man deswegen eine Grafik veröffentlicht, in der aufgezeigt wird, was die einzelnen Heizsysteme so kosten:

So viel kosten klimafreundliche Heizungen. (Bildquelle: Statista

Brennstoffzellenheizung : Besonders teuer ist eine Brennstoffzellenheizung. Die kostet mindestens 30.000 Euro, kann aber auch bis zu 70.000 Euro verschlingen. Die Brennstoffzelle erzeugt sowohl Strom als auch Wärme, benötigt aber auch einen Gasanschluss zum Betrieb.

: Besonders teuer ist eine Brennstoffzellenheizung. Die kostet mindestens 30.000 Euro, kann aber auch bis zu 70.000 Euro verschlingen. Die Brennstoffzelle erzeugt sowohl Strom als auch Wärme, benötigt aber auch einen Gasanschluss zum Betrieb. Wärmepumpe : Am bekanntesten dürfte die Wärmepumpe sein, die in Deutschland als die wichtigste Alternative für eine Gas- und Ölheizung gehandelt wird. Hier belaufen sich die Kosten auf 20.000 bis fast 40.000 Euro.

: Am bekanntesten dürfte die Wärmepumpe sein, die in Deutschland als die wichtigste Alternative für eine Gas- und Ölheizung gehandelt wird. Hier belaufen sich die Kosten auf 20.000 bis fast 40.000 Euro. Hackschnitzelheizung: Eine Hackschnitzelheizung (oder auch oft Holzheizung genannt) beläuft sich auf 28.000 bis 35.000 Euro.

Eine Hackschnitzelheizung (oder auch oft Holzheizung genannt) beläuft sich auf 28.000 bis 35.000 Euro. Pelletheizung: Etwas günstiger und bereits schon weit verbreitet liegt die Pelletheizung mit 20.000 bis knapp über 30.000 Euro.

Etwas günstiger und bereits schon weit verbreitet liegt die Pelletheizung mit 20.000 bis knapp über 30.000 Euro. Solarthermieanlage: Eine Solarthermieanlage kann nur als Unterstützung dienen und wird die geforderten 65 Prozent klimafreundlicher Energieerzeugung im Zusammenspiel mit einer Gasheizung nie erreichen. Sie kostet zwischen 5.000 und 13.000 Euro.

Zum Vergleich: Eine Gasheizung ist mit 8.000 bis 12.000 Euro vergleichsweise günstig. Eine Ölheizung mit 9.000 bis 11.000 Euro auch. Klimafreundliche Heizsysteme sind erheblich teurer in der Anschaffung. Im Betrieb bekommt ihr die Kosten mit den Jahren aber wieder rein, da Öl und Gas mit der Zeit immer teurer werden.

Finaler Preis hängt von vielen Faktoren ab

Das war jetzt nur ein grober Überblick, was eine neue Heizung kosten kann. Wenn ihr euch für eine neue Heizung interessiert, dann müsst ihr euch immer einen Profi zur Seite holen. Er verrät euch, welches Heizsystem am besten zu eurem Haus passt. Besonders im Altbau ist das gar nicht so einfach. Da könnte es sich lohnen, weitere Sanierungsarbeiten vorzunehmen, um die Dämmung etwas zu verbessern. Außerdem hilft euch der Profi bei Förderungen. Da könnt ihr nämlich Zehntausende Euro sparen.

