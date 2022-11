Falls ihr aktuell auf der Suche nach einer Alternative zu eurer Gasheizung seid, die ihr deutlich besser steuern könnt und die gar nicht so sehr im Raum auffällt, dann könnte eine Infrarotheizung etwas für euch sein. Bei Amazon bekommt ihr eine Bildheizung mit verschiedenen Motiven aktuell deutlich günstiger.

Amazon verkauft Infrarotheizung mit verschiedenen Motiven günstiger

Infrarotheizungen erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit, denn sie können ohne Probleme selbst montiert werden und heizen ziemlich zielgerichtet euch und Objekte auf statt die Luft. Wollt ihr keine weiße Infrarotheizung an der Wand hängen haben, sondern lieber ein Bild, dann bekommt ihr von Könighaus genau so eine Lösung. Aktuell gibt es die Infrarotheizung mit Wandbildmotiv und einer Leistung von 1.000 Watt mit 15 Prozent Rabatt für nur noch 212,41 Euro (bei Amazon anschauen). Ihr könnt dabei aus sehr vielen Motiven wählen. Um auf den Preis zu kommen, müsst ihr den 15-Prozent-Gutschein auf der Produktseite aktivieren. Dieser gilt bis zum 5. Dezember 2022 oder solange der Vorrat reicht.

Könighaus Fern Infrarotheizung - Bildheizung in HD Qualität mit TÜV/GS - 200+ Bilder – mit Smart Hom Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 23:45 Uhr

So eine 1.000-Watt-Infrarotheizung kann einen Raum mit 14 bis 26 qm versorgen. Es ist auch direkt ein Smart-Home-Thermostat dabei, den ihr sogar mit dem Handy steuern könnt. So lässt sich die Leistung individuell regeln. Eine Infrarotheizung ohne Bildmotiv ist mit 135 Euro deutlich günstiger (bei Amazon anschauen).

Heidenfeld Infrarotheizung HF-HP100 / 100-1 / 106 / 110 / 130 / Weiß - 300 - 1200 Watt - inkl. Therm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2022 03:23 Uhr

Ein Balkonkraftwerk kann die nötige Energie liefern:

Solarstrom vom Balkon – Lohnt sich ein Balkonkraftwerk? Abonniere uns

auf YouTube

Für wen lohnt sich eine Infrarotheizung?

Infrarotheizungen werden bisher oft an Orten genutzt, wo keine andere Heizung vorhanden ist und auch nicht verbaut werden kann, weil es viel zu teuer wäre. Beispielsweise Hobbyräume, Keller, Abstellräume und Ähnliches. Der große Vorteil einer Infrarotheizung ist, dass sie einfach in die Steckdose gesteckt wird und sofort Wärme erzeugt. Das lohnt sich besonders für Menschen, die eine Fotovoltaikanlage besitzen, wo der benötigte Strom herkommt. Aber auch dann, wenn ihr sehr gezielt heizen wollt. Dann hält sich der Stromverbrauch in Grenzen und ihr müsst nicht erst warten, bis die Gasheizung das erwärmte Wasser in den Heizkörper des Zimmers geleitet hat. Viele Menschen mögen aber auch einfach die Wärme der Infrarotheizung, da diese den Körper direkt erwärmt, nicht die Luft drum herum. Das ist sehr effizient. Eine Infrarotheizung lohnt sich also – aber nicht für jeden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.