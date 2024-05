Amazon hat keine Chance: Alle wollen jetzt diesen Netflix-Film sehen

Nachdem in den letzten Wochen stets Amazon an der Spitze der Streaming-Charts verweilte, schafft es nun Netflix, den König zu entthronen – und zwar dank eines neuen Films mit Jennifer Lopez. Das Kuriose daran: Auch wenn die Kritiker den Film förmlich in der Luft zerreißen, wollen ihn anscheinend gerade alle sehen.

Netflix setzt sich mit Atlas an die Chart-Spitze

Amazon muss sich geschlagen geben. Mit Filmen wie Catch the Killer, Operation Fortune und Breaking Surface schaffte es Prime Video zuletzt, sich über Wochen hinweg gegen direkte Rivalen wie Netflix, WOW oder Disney+ durchzusetzen.

Doch damit ist jetzt Schluss. Denn wer aktuell einen Blick in die deutschen Film-Streaming-Charts wirft, wird feststellen, dass es einen neuen König gibt: Atlas. Der brandneue Netflix-Film hat sich direkt zum Start bis zur Spitze der Streaming-Charts durchgeschlagen (Quelle: JustWatch).

Im Sci-Fi-Action-Adventure schließt sich die Datenanalystin Atlas Shepherd (gespielt von Jennifer Lopez) einer Truppe an, die einen abtrünnigen Roboter namens Harlan verfolgt. Dieser hat es sich zum Ziel gesetzt, die gesamte Menschheit zu vernichten. Als Atlas bei einem Einsatz auf einem fremden Planeten landet, ist ihre einzige Rettung ein KI-Roboter namens Smith, mit dem sie zusammenarbeiten muss, um Harlan zu stoppen. Da sie dem Einsatz Künstlicher Intelligenz kritisch gegenübersteht, verläuft die Kooperation der beiden alles andere als problemlos.

Bildgewaltige Action-Szenen und erste Story-Schnipsel bekommt ihr im offiziellen Trailer von Atlas zu sehen:

Atlas | Offizieller Trailer

Ist Atlas ein Netflix-Flop?

Auch wenn es der Film geschafft hat, sich an die Spitze der deutschen Streaming-Charts zu setzen – und damit von etlichen Abonnenten gesehen wird – scheint Atlas sich für Netflix als eine kleine Katastrophe herauszustellen.

Die IMDb-Wertung von 5,7 lässt bereits erahnen, dass die Sci-Fi-Action nicht jedermanns Sache ist (Quelle: IMDb). Wie schlecht der Film jedoch laut den Kritikern wirklich ist, zeigt erst ein Blick aufs Tomatometer von Rotten Tomatoes. Hier erreicht Atlas gerade einmal 17 Prozent bei den Film-Experten. Die Wertung des Publikums fällt immerhin etwas gnädiger aus: Der Audience-Score liegt aktuell bei 54 Prozent – Geschmackssache, also (Quelle: Rotten Tomatoes).

Wer sich den Streifen dennoch anschauen möchte: Atlas ist seit dem 24. Mai 2024 für alle Netflix-Abonnenten im Stream verfügbar.

So findet ihr in Windeseile die größten Netflix-Perlen:

