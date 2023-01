Ein aufstrebender Designer hat seine neueste Kreation veröffentlicht: Knallgrüne Gummi-Aufsätze, die den Kopfhörer AirPods Max in eine abgefahrene Mutation aus dem Crocs-Universum verwandeln.

Designer „Offgod“ stellt merkwürdige Aufsätze für Airpods Max vor

Der Hongkonger Illustrator Andrew Mok, auch bekannt als „Offgod“, ist erst 18 Jahre jung – und trotzdem schon ein Star der weltweiten Kunstszene. Zu seinen Bewunderern gehören Ikonen wie der Künstler Takashi Murakami und der Sänger Pharrell Williams, bei Instagram hat Offgod über 270.000 Follower (Quelle: Lifestyle Asia). Seine teils von Animes beeinflussten Arbeiten finden großen Anklang. Auch der neueste Entwurf sort für Aufsehen, das Hipster-Magazin Hypebeast widmet den AirPods-Max-Skulpturen einen Artikel.

Design-Aufsätze für Apple AirPods Max: Über Geschmack lässt sich streiten (Bildquelle: yalocaloffgod)

Die „Crocs Pollex Clog Airpods Max Attachments“ orientieren sich – wie der Name schon sagt – an Kunststoff-Schuhen der Marke Crocs. Genau genommen am Modell Pollex (bei Crocs anschauen), welches den ohnehin schon markanten Stil der Marke in eine futuristisch-organische Richtung weiterentwickelt.

Die Aufsätze werden wie Hüllen über die beiden Gehäuse der AirPods Pro Max gestülpt. Damit dürfte man dann sicherlich auffallen – ob positiv oder negativ, das liegt wohl im Auge des Betrachters. Ob man das Kunstwerk kaufen kann und wenn ja zu welchem Preis, das ist aktuell nicht bekannt. Falls euch der Style grundsätzlich gefallen sollte: Knallgrüne Crocs gibt's bei Amazon für rund 35 Euro.

Pollex Clog von Salehe Bembury: Die Inspiration für Offgods seltsames AirPods-Max-Zubehör (Bildquelle: Crocs)

Offgod und die AirPods Max: Nicht die erste Begegnung

Der Designer hat bereits letztes Jahr mehrfach Skulpturen zum Aufsetzen auf die AirPods Max geschaffen. Etwa farbige 3D-Ornamente oder Comic-Figuren, die sich am Kopfhörer festhalten. Eines muss man den Entwürfen zugestehen: Sie sind originell, mutig und spiegeln den Zeitgeist wieder. Das sieht nicht aus wie Kunst aus einer vergangenen Epoche, sondern wie aus dem Hier und Jetzt.

Wenn ihr auf der Suche nach eher langweilig aussehenden Kopfhörern von der Stange seid, dann sind neben den Apple AirPods Max (etwa in grün bei Amazon) auch die anderen Modelle aus unserer Kaufberatung einen Blick wert.

