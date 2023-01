OnePlus plant offenbar mit zwei faltbaren Handys. In China wurden dafür die Bezeichnungen OnePlus V Fold und OnePlus V Flip angemeldet. Bei der Entwicklung soll die chinesische Marke bereits fortgeschritten sein, weshalb eine offizielle Vorstellung schon in Kürze bevorstehen könnte.

OnePlus: Zwei faltbare Smartphones in Planung

Die zu Oppo gehörende Marke OnePlus könnte in naher Zukunft gleich zwei faltbare Smartphones vorstellen (Quelle: Mukul Sharma bei Twitter). Die gesicherten Markennamen OnePlus V Fold und OnePlus V Flip deuten stark darauf hin, dass es sich um zwei Modelle handelt, die von der Form her an die faltbaren Handys von Samsung erinnern.

Was OnePlus im Detail plant, ist noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Dass die Marke an faltbaren Handys arbeitet, ist hingegen schon länger bekannt. Auch gab es immer wieder Gerüchte, dass ein erstes Modell 2023 auf den Markt kommen könnte.

Es ist davon auszugehen, dass sich OnePlus bei seinen eigenen Handys stark an den faltbaren Smartphones von Oppo orientieren wird. Mit dem Oppo Find N2 und Oppo Find N2 Flip wurden Ende letzten Jahres zwei Modelle angekündigt, die in den nächsten Wochen auf den Markt kommen werden. Ob auch eine Veröffentlichung in Europa geplant ist, bleibt abzuwarten.

So sieht das Oppo Find N2 aus:

OnePlus hat für den 7. Februar zu einem Event eingeladen, bei dem vielleicht schon ein erster Blick auf die Falt-Handys geworfen werden kann. Als sicher gilt, dass an diesem Tag das Tablet OnePlus Pad, das Handy OnePlus 11 und die Kopfhörer OnePlus Buds Pro 2 vorgestellt werden.

OnePlus: Verkaufsverbot steht Falt-Handys im Weg

Selbst wenn sich OnePlus dazu entschließen sollte, seine faltbaren Smartphones in Deutschland anzubieten, steht dem das weiterhin bestehende Verkaufsverbot entgegen. Sowohl OnePlus als auch Oppo dürfen ihre Handys aufgrund eines Patentstreits mit Nokia derzeit nicht in Deutschland anbieten.

