Samsung wird schon in Kürze neue Mittelklasse-Smartphones vorstellen. Das Galaxy A54 hat nun die Zulassungsbehörde in den USA durchlaufen und dort wurde ein wichtiges Detail verraten. Der Akku wird wohl tatsächlich etwas anwachsen.

Samsung Galaxy A54 bei der FCC aufgetaucht

Mit dem Galaxy A54 kündigt sich eines der spannendsten Samsung-Smartphones für dieses Jahr an. Im Vergleich zum Galaxy A53 wird Samsung das Mittelklasse-Handy beim Design an die Galaxy-S23-Smartphones anpassen, die Leistung steigern und auch den Akku etwas vergrößern. Dieser soll von 5.000 auf 5.100 mAh anwachsen. Genau das könnte jetzt die Zulassungsbehörde FCC bestätigt haben. Die Kapazität wird nämlich mit 4.905 mAh angegeben, was einer typischen Kapazität von 5.100 mAh entsprechen würde (Quelle: FCC (gelöscht) via Notebookcheck). Im Galaxy A53 (Test) ist nämlich ein 4.860-mAh-Akku verbaut, der mit einer typischen Kapazität von 5.000 mAh vermarktet wird.

Der Akku im Galaxy S54 mag zwar nur etwas anwachsen, es ist trotzdem ein wichtiges Zeichen dafür, dass Samsung nicht bei 5.000 mAh stehen bleibt. Wenn nötig, werden auch größere Akkus verbaut. Im Galaxy M54 soll sogar ein 6.000-mAh-Akku zum Einsatz kommen. Das M-Klasse-Smartphone ist aber nicht so bekannt und fliegt eher unter dem Radar.

Das können die aktuellen Galaxy-A-Smartphones von Samsung:

Samsung Galaxy A53 5G und A33 5G: Highlight vorgestellt

Samsung Galaxy A54 mit schnellerem WLAN

Neben einem leistungsstärkeren Prozessor und einem größeren Akku wird auch das WLAN wieder besser. Samsung hatte sich beim Galaxy A53 unerklärlicherweise dazu entschieden, wieder WiFi 5 zu verbauen, nachdem im Galaxy A52s schon WiFi 6 zum Einsatz kam. Dieser Fehler wird beim Galaxy A54 behoben. Habt ihr einen modernen Router mit WiFi 6, dann dürfte das WLAN mit dem Galaxy A54 direkt besser funktionieren.

Aktuell ist weiterhin nicht bekannt, wann Samsung die neuen A-Klasse-Smartphones vorstellt. Lange dürfte es nicht mehr dauern, denn es sickern immer mehr Informationen durch, wie jetzt sogar von offiziellen Stellen.

