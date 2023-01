Samsung wird schon in Kürze die neuen Galaxy-S23-Smartphones vorstellen. Viele Details zu den drei neuen Handys wurden schon vorab durch diverse Leaks gelüftet. Jetzt hat aber ein Partner von Samsung eine wichtige Information geteilt, die so bisher nicht bekannt war.

Samsung Galaxy S23 mit Gorilla Glass Victus 2

Im Dezember 2022 hat Corning mit dem Gorilla Glass Victus 2 sein neuestes Glas für Smartphones vorgestellt. Jetzt hat das Unternehmen offiziell bestätigt, dass dieses widerstandsfähigere Glas bei den nächsten Flaggschiff-Smartphones von Samsung zum Einsatz kommen wird (Quelle: Corning). Zwar werden die Galaxy-S23-Modelle nicht beim Namen genannt, doch der Zeitpunkt passt perfekt, bevor Samsung die nächste Galaxy-S-Generation am 1. Februar offiziell vorstellt. Schon damals haben wir vermutet, dass das Gorilla Glass Victus 2 in Smartphones wie dem Galaxy S23 zum Einsatz kommen dürfte.

Doch was macht das Gorilla Glass Victus 2 so interessant? Corning hat es wieder geschafft, das Glas deutlich robuster zu machen. Folgende Versprechen werden gemacht:

Das Displayglas eines Smartphones soll einen Sturz aus bis zu einem Meter auf Beton unbeschadet überstehen.

unbeschadet überstehen. Bei einem Sturz auf Asphalt soll das Displayglas sogar einen Sturz von bis zu zwei Metern unbeschadet überstehen.

Sollte euer Samsung Galaxy S23, S23 Plus oder S23 Ultra also auf den Boden fallen, besteht nun eine deutlich höhere Chance, dass das Glas nicht bricht. Dieses Mal hat Corning nämlich auch schwerere Geräte getestet, sodass besonders das Galaxy S23 Ultra stabiler werden dürfte.

Im Video wird das Gorilla Glass Victus 2 demonstriert:

Gorilla Glass Victus 2 vorgestellt: Stabiles Glas für Smartphones

Samsung-Smartphones damit unkaputtbar?

So weit würden wir nicht gehen. Bei jedem Sturz fällt ein Smartphone immer anders und kann unglücklich auf einer Kante landen und so trotzdem kaputt gehen. Ihr solltet also trotzdem aufpassen, dass euch das neue Galaxy S23 nicht auf den Boden fällt. Passiert es doch, sind die Chancen auf einen Bruch mit dem neuen Glas aber wieder etwas geringer.

