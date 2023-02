Xiaomi wird schon bald seine bereits in China vorgestellten Top-Smartphone Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro nach Europa bringen. Dass die Handys deutlich teurer werden als in China, war wohl jedem bewusst. Doch die jetzt aufgetauchten Preise wirken doch schon recht hoch.

Xiaomi 13 und 13 Pro: Preise für Europa

Xiaomi hat Mitte Dezember 2022 das Xiaomi 13 und 13 Pro in China vorgestellt. Die Handys sind technisch und optisch ordentlich überarbeitet worden. Dabei hat Xiaomi im Vergleich zur Konkurrenz auch einige Nachteile beseitigt. So sind beide Smartphones jetzt auch wasserdicht und besitzen mit die hellsten Displays auf dem Markt. Die Leica-Kamera ist selbstverständlich auch mit dabei. In China kostet das Xiaomi 13 umgerechnet 545 Euro, das Xiaomi 13 Pro 681 Euro. Diese Preise sind in Europa nicht zu halten. Stattdessen müsst ihr deutlich tiefer in die Tasche greifen:

Stolze 999 Euro werdet ihr für das Xiaomi 13 mit 256 GB internem Speicher hinlegen müssen. Für das Pro-Modell soll Xiaomi mit 1.299 Euro deutlich mehr verlangen. Ob es auch günstigere Version mit 128 GB internem Speicher gibt, ist aktuell noch nicht bekannt. Im Vergleich zum Xiaomi 12 müsst ihr somit 100 Euro mehr zahlen. Beim Pro-Modell sind es sogar 250 Euro mehr. Günstig werden die Smartphones aus China also nicht. Die Zeiten echter Preis-Leistungs-Kracher in der Oberklasse sind damit vorbei. Xiaomi liegt preislich damit auf einem Level mit Samsung und Apple.

Das erwartet euch beim Xiaomi 13:

Xiaomi 13 kommt bald

Xiaomi hat für den 27. Februar in Barcelona ein großes Event angekündigt. Dort werden mit großer Wahrscheinlichkeit das Xiaomi 13 und 13 Pro offiziell vorgestellt. Spätestens dann erfahren wir, was die neuen Top-Handys in Europa und Deutschland kosten werden. Besonders hierzulande verlangt Xiaomi meist immer etwas mehr, während in anderen europäischen Ländern die Smartphones günstiger verkauft werden. Die Preise aus Frankreich dürften denen in Deutschland aber sehr nahekommen.

