Zum geplanten Android-Tablet von OnePlus sind erste Renderbilder veröffentlicht worden. Auch zur Ausstattung des OnePlus Pad stehen jetzt weitere Details fest. Mit einer Veröffentlichung ist in Kürze zu rechnen – doch eine wichtige Frage bleibt unbeantwortet.

OnePlus Pad: Renderbilder zeigen Android-Tablet

Dass OnePlus an einem Android-Tablet arbeitet, ist schon länger bekannt. Nun sind Renderbilder des OnePlus Pad aufgetaucht, die einen besseren Eindruck vermitteln. Demnach wird es sich um ein Unibody-Design mit einer deutlich sichtbaren Aussparung für die Kamera(s) auf der Rückseite handeln.

Viele Details zum OnePlus Pad sind noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Das Display soll eine Diagonale von 11,6 Zoll haben, die Auflösung ist noch unbekannt. Die Selfie-Kamera für Videotelefonate befindet sich in der Mitte des Rahmens, wenn das Tablet im Querformat gehalten wird (Quelle: MySmartPrice). Die Ränder wirken nicht besonders ausgeprägt.

So sieht das OnePlus Pad wohl aus:

Ein erstes Renderbild zum OnePlus Pad. (Bildquelle: MySmartPrice

Welcher Prozessor das OnePlus Pad antreiben wird und wie es beispielsweise um die Akkukapazität bestellt ist, bleibt ein Geheimnis. Gleiches gilt für den Arbeits- und Festspeicher sowie die Android-Version. Es ist davon auszugehen, dass OnePlus auf Android 13 setzt. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Auf diese Merkmale solltet ihr beim Tablet-Kauf achten:

OnePlus-Tablet: Präsentation am 7. Februar

OnePlus hat nicht nur die Existenz des Tablets bestätigt, sondern auch den Termin für die Vorstellung. Am 7. Februar soll das OnePlus Pad in Indien enthüllt werden. Zu welchem Preis es auf den Markt kommt, hat der Hersteller noch nicht verraten. Unklar ist auch, ob das Tablet überhaupt in Europa angeboten wird.

Neben dem Tablet will OnePlus auf dem Event auch das Handy OnePlus 11 und die Kopfhörer OnePlus Buds Pro 2 vorstellen. Beim OnePlus 11 steht bereits fest, dass es vorerst nicht in Deutschland angeboten wird.

