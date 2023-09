Assassin’s Creed Mirage: Ubisoft rudert zurück – zur Freude der Spieler

Am 5. Oktober erscheint Assassin’s Creed Mirage für Xbox, PlayStation und PC. In einem Trailer prahlte Ubisoft damit, dass PC-Spieler auch Intel XeSS nutzen können, um die Performance zu erhöhen – aber was ist mit Nvidia DLSS und AMD FSR? Ein Blogeintrag schafft jedwede Verwirrung aus der Welt.

Assassin’s Creed Mirage unterstützt AMD FSR und Nvidia DLSS

Nachdem Ubisoft einen neuen Trailer zu Assassin’s Creed Mirage veröffentlichte, der die PC-Features des neuen Assassinen-Abenteuers in den Fokus rückte, zogen viele PC-Spieler die Augenbrauen hoch. Denn im Video wurde zwar angekündigt, dass man Intel XeSS unterstützten würde, welches die Performance im Spiel erhöhen soll – AMD FSR und Nvidia DLSS wurden jedoch nicht erwähnt. Werden die beiden Grafiktechnologien also nicht von Assassin’s Creed Mirage unterstützt?

Hier könnt ihr euch den besagten Video-Clip selber anschauen:

Assassin’s Creed Mirage – Trailer zu den PC-Funktionen

Ein kurzer Blick in den offiziellen Blogeintrag von Ubisoft räumt dieses Missverständnis aus der Welt:

„Ihr könnt auch Funktionen wie Intels KI-gestütztes XeSS Super Sampling, Nvidia DLSS oder AMD FSR nutzen, um die Auflösung hochzuskalieren und die Hardware in die Lage zu versetzen, mehr Bilder pro Sekunde zu liefern.“

Unsere Vermutung: Intel und Ubisoft sind anscheinend eine Partnerschaft für Assassin’s Creed Mirage eingegangen. Deswegen wird im Trailer der Fokus vor allem auf Intel XeSS gelegt, während Nvidia DLSS und AMD FSR keine Erwähnung finden. Besitzer einer AMD- oder Nvidia-Grafikkarte können nun jedoch aufatmen, da auch DLSS und FSR unterstützt werden.

Wie sehen die Systemvoraussetzungen für AC Mirage aus?

Tatsächlich hält sich der Hardware-Hunger von Assassin’s Creed Mirage auf dem PC in Grenzen. Das ist jedoch wenig verwunderlich, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass Mirage ursprünglich als Erweiterung für Assassin’s Creed Valhalla erscheinen sollte. Hier die Empfehlungen von Ubisoft im Überblick:

Minimum Empfohlen Enthusiast Ultra Auflösung Full-HD (1080p) Full-HD (1080p) WQHD (1440p) 4K (2160p) Voreinstellung / FPS Niedrig / 30 FPS Hoch / 60 FPS Hoch / 60 FPS Ultra / 60 FPS GPU Intel Arc A380 (6 GB)

Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)

AMD Radeon RX 570 (4 GB) Intel Arc A750 (8 GB)

Nvidia GeForce GTX 1660 Ti (6 GB)

AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) Intel Arc A770 (8 GB)

Nvidia GeForce RTX 2070 (8 GB)

AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB)

AMD Radeon RX 6900 XT (16 GB) CPU Intel Core i7-4790K

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i5-11600K

AMD Ryzen 5 5600X RAM 8 GB (Dual-Channel) 16 GB (Dual-Channel) 16 GB (Dual-Channel) 16 GB (Dual-Channel) OS Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 SSD-Speicher 40 GB 40 GB 40 GB 40 GB

