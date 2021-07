Das beste Navigationssystem haben wir heute meist in der Hosentasche, egal ob iPhone oder Android-Handy. Doch welche Navi-App fürs Smartphone schneidet eigentlich am besten ab? Die Stiftung Warentest fällt da aktuell ein deutliches Urteil zu den Lösungen von Google, Apple und Co.

In der aktuellen Ausgabe (Heft 08/2021) des hauseigenen Magazins nimmt sich die Stiftung Warentest eine Reihe von Navi-Apps zur Brust (Quelle: Stiftung Warentest). Mit dabei kostenpflichtige, aber auch kostenlose Angebote für Android und Apples iPhone (iOS). Welche davon konnten überzeugen, welche fielen durch?

Stiftung Warentest: Die beste Navi-App für Android und iOS ist ...

In der Praxis wurden dafür die jeweiligen Apps auf einem OnePlus 7T und auf einem iPhone 11 installiert. Getestet wurden sowohl Apps, die auf Offline-Karten als auch online auf entsprechendes Material zugreifen. Positiv: Echte Verlierer gibt's eigentlich nicht, denn fast alle Apps bekommen ein gutes Ergebnis attestiert. Einzige Ausnahme die Navi-App von OsmAnd: Kostet 8 Euro im Jahr und erreicht dann gerade mal eine befriedigende Benotung von 2,7. Alle anderen Testteilnehmer liefern da durch die Reihe ein besseres Ergebnis ab.

Unter Android gewinnt mit einer Benotung von 1,9 aber nicht etwa Google Maps, sondern ganz knapp davor das kostenpflichtige TomTom Go Navigation. Größter Pluspunkt von TomTom ist die Kerndisziplin, also die Navigation selbst. Keine andere App kommt da ran. Allerdings hat TomTom bei der Handhabung das Nachsehen, hier holt Google Maps wieder auf und landet am Ende in Gänze auf dem zweiten Platz mit einer Benotung von 2,0.

Ausgerechnet Google Maps obsiegt auf dem iPhone

Kurioserweise ergibt sich auf dem iPhone unter iOS ein etwas anderes Bild, denn weder TomTom Go Navigation noch Apples eigene Karten-App erringen die Goldmedaille. Die geht mit einer Note von 1,9 an Google Maps und dies ausgerechnet auf einem Apple-Handy. Auf den zweiten Platz ganz knapp dahinter teilen sich sowohl Apple (Karten), als auch Sygic (GPS Navgation) und TomTom (Go Navigation) eine gute Benotung von 2,0.

Übrigens: Das sehr beliebte „Mitmach-Navi-App“ von Waze, bei dem Benutzer unter anderem manuell weitere Verkehrsinformationen übermitteln können, landet im guten Mittelfeld – sowohl unter Android als auch unter iOS reicht es für Bewertung von 2,2.

Spannend ist noch ein Blick auf den Datenverbrauch der Online-Lösungen, die unterscheiden sich nämlich in dem Punkt teilweise deutlich. Wer Datenvolumen beim Mobilfunkprovider sparen möchte, sollte darauf achten. Ermittelt wurden die folgenden Werte von der Stiftung Warentest bei einer Stadtfahrt über 11,5 Kilometer.

Google Maps: 7,0 MB (Android), 9,9 MB (iOS)

7,0 MB (Android), 9,9 MB (iOS) Apple Karten: 5,3 MB (iOS)

5,3 MB (iOS) Waze: 5,4 MB (Android), 2,2 MB (iOS)

5,4 MB (Android), 2,2 MB (iOS) TomTom AmiGo: 17,2 MB (Android), 29,1 MB (iOS)

Besonders TomToms kostenlose Online-Navigation haut mächtig rein, als besonders sparend erweisen sich dagegen die Apps von Apple und Waze. Entwarnung gibt's übrigens bei der Akkulaufzeit, alle Apps erhalten eine sehr gute Bewertung und beweisen eine entsprechend hohe Ausdauer.